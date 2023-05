Le démontage du Pixel 7a fait surface avant son lancement

Google a commencé à teaser la sortie de son prochain smartphone Pixel, le Pixel 7a, en Inde le 11 mai après avoir été dévoilé lors de la Google I/O le 10 mai. Une nouvelle vidéo de démontage du Pixel 7a par PBKreviews a fait surface, dévoilant ses entrailles.

Le Pixel 7a est doté d’une coque arrière en plastique qui peut être démontée à la fois par l’arrière et par l’avant. La vidéo de démontage montre que l’appareil dispose de deux caméras et d’un flash à l’arrière. Fait intéressant, la vidéo suggère que le Pixel 7a se chargera sans fil en raison de sa bobine de charge sans fil et de son antenne NFC situées à l’arrière de l’appareil.

En outre, il y a un grand film de graphite sur l’autre côté pour aider à transférer la chaleur. Bien que la capacité de la batterie soit annoncée comme étant de 4385 mAh, le démontage indique qu’elle est écrite comme étant de 4 344 mAh à l’arrière.

Le haut de l’appareil est équipé d’un écouteur et d’un haut-parleur dont l’ouverture est entourée d’un joint en caoutchouc rouge. La face avant de l’appareil est recouverte d’un film de cuivre pour transférer la chaleur et comporte un capteur d’empreintes digitales, une découpe dans l’écran pour le capteur de proximité et un film de graphite sur le cadre central pour aider à transférer la chaleur, comme à l’arrière de l’appareil.

La carte principale de l’appareil est dotée d’un ruban de cuivre sur les boucliers pour faciliter le transfert de chaleur, d’un joint en caoutchouc autour du port du chargeur et même d’un autocollant indiquant les dommages causés par les liquides. Le microphone principal est situé en bas, à côté du port de chargement, et des plaques thermiques en cuivre supplémentaires sont présentes sur les côtés pour une meilleure gestion de la chaleur.

Le Pixel 7a est équipé d’une caméra principale de 64 mégapixels avec OIS et d’une caméra secondaire ultra-large de 13 mégapixels qui ne prend pas en charge l’OIS. De plus, il y a une caméra frontale de 13 mégapixels avec un poinçon au centre. Le haut-parleur inférieur est doté de petites boules de mousse blanche qui donnent l’impression que le haut-parleur est plus grand qu’il ne l’est. L’appareil est équipé d’un joint en caoutchouc, d’un filtre à mailles et des boutons d’alimentation et de volume sur les côtés. Le moteur du vibreur est situé dans le coin inférieur.

Score de réparabilité

Le Pixel 7a a obtenu une note de réparabilité de 7,5 sur 10. Cela indique que la conception, la disponibilité des pièces, l’écran et le remplacement de la batterie sont facilement réparables et accessibles. Cependant, le remplacement de diverses pièces peut s’avérer difficile, comme l’indique la vidéo de démontage.

En conclusion, la vidéo de démontage du Pixel 7a a révélé certains des composants internes et du design de l’appareil. Le Pixel 7a semble être un appareil prometteur avec ses capacités de charge sans fil et sa facilité de réparation.