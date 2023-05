Le smartphone pliable de OnePlus devrait être lancé en août

Indépendamment de leur nom, de la reconnaissance de leur marque, de leur réputation ou de leur expérience dans l’industrie mobile, toutes les entreprises qui cherchent à rejoindre le jeu des appareils pliables en 2023 et au-delà seront inévitablement comparées au pionnier du marché et au leader mondial des ventes Samsung, à la fois par les médias et par les clients potentiels.

OnePlus a déjà confirmé le lancement de son premier smartphone pliable au second semestre 2023 lors du Mobile World Congress 2023. Aujourd’hui, une fuite fiable de OnePlus a posté que le smartphone pliable sera lancé en août.

OnePlus’ foldable phone is launching in… August! pic.twitter.com/cg3oWe83sQ — Max Jambor (@MaxJmb) May 4, 2023

Google se prépare à lancer son premier smartphone pliable — Pixel Fold — la semaine prochaine. Samsung aurait prévu de lancer ses Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 à la fin du mois de juillet, avant son lancement en août.

Depuis le Galaxy Z Fold 2 et le Flip 5G, Samsung a lancé ses appareils pliables au mois d’août. Lancer son premier appareil pliable en même temps que la série Galaxy Z pourrait s’avérer être un défi pour OnePlus. Toutefois, une fuite suggère que Samsung pourrait avancer de quelques semaines la sortie de ses smartphones pliables, en plaçant le lancement en juillet.

Nous n’avons pas encore les spécifications du OnePlus Fold, mais il a déclaré qu’il aurait des spécifications phares. La société a déjà déposé les noms OnePlus V Fold et V Flip auprès de l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle, ce qui signifie qu’elle pourrait également lancer un smartphone Flip.

Un périlleux lancement

OnePlus a lancé sa OnePlus Pad au début du mois, et la société souhaite créer un écosystème qui lui permettra de fournir une connexion transparente entre les appareils OnePlus, tels que les smartphones, les tablettes, les wearables, les téléviseurs et d’autres appareils de l’Internet des Objets.

D’après des rapports antérieurs, le smartphone pliable de OnePlus serait doté d’un grand écran 2K. Cela suggère que l’appareil sera probablement un téléphone pliable de type livre plutôt qu’un téléphone à clapet. Cela le mettrait donc en concurrence avec le Galaxy Z Fold 5.

On pense également qu’il s’agit d’un produit entièrement nouveau et non d’un rebranding du Find N2. Cependant, il est possible que le smartphone ait beaucoup de points communs avec le smartphone pliable de OPPO. Quels que soient les projets de OnePlus dans le domaine des smartphones pliables, je suis convaincu que l’entreprise elle-même commencera bientôt à révéler des détails, des caractéristiques et des spécifications.