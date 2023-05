Votre Galaxy Watch deviendra un coach de sommeil dans le courant de l’année

La mise à jour One UI 5 Watch, qui sera disponible dans le courant de l’année, améliorera les capacités de votre Galaxy Watch, notamment en ce qui concerne le suivi du sommeil. Les habitudes de sommeil saines sont au cœur de cette mise à jour, qui comprend des changements facilitant l’accès à vos données de sommeil et leur compréhension.

Samsung reconnaît l’importance du sommeil et s’est concentré sur trois éléments clés pour aider les utilisateurs à mieux dormir : comprendre les habitudes de sommeil personnelles, développer des habitudes saines et créer un environnement propice au sommeil.

Une nouvelle interface utilisateur Sleep Insights vous permet de voir rapidement votre score de sommeil, ainsi que des mesures telles que les niveaux d’oxygène dans le sang, les ronflements et les phases de sommeil.

La fonction Sleep Coaching de Samsung, qui compare vos habitudes de sommeil à celles d’animaux et vous indique comment améliorer votre sommeil, sera entièrement accessible à partir de votre Galaxy Watch — auparavant, vous deviez consulter votre smartphone pour obtenir tous les détails de Sleep Coaching.

En outre, la création d’un environnement de sommeil confortable est cruciale pour un sommeil de qualité, et même de petites distractions peuvent avoir un impact significatif. Il est intéressant de noter que Samsung facilitera également la connexion de la Galaxy Watch avec les appareils SmartThings. En utilisant une routine de sommeil, la Galaxy Watch détectera automatiquement le moment où vous vous endormez et exécutera une série de tâches prédéterminées. Elle peut par exemple éteindre vos ampoules connectées ou verrouiller votre porte lorsque vous vous endormez, ou encore désactiver les notifications et atténuer l’intensité de l’écran de votre smartphone.

Expérience fitness améliorée dans One UI 5

One UI 5 Watch de Samsung comprend également une zone de fréquence cardiaque personnalisée pour des outils de course sur mesure, qui définit cinq niveaux d’intensité d’entraînement optimaux en fonction des capacités physiques de chacun. Cette fonction permet aux utilisateurs de définir leurs objectifs de remise en forme en fonction de leurs capacités, qu’il s’agisse de brûler des graisses ou de faire du cardio à fort impact.

La mise à jour prend également en charge diverses activités de plein air telles que la randonnée, le cyclisme, la marche et la course à pied. Les utilisateurs de la Galaxy Watch Pro peuvent accéder à la base de données de fichiers GPX et recevoir des recommandations pour de nouveaux itinéraires par le biais de l’application Samsung Health.

La mise à jour One UI 5 Watch améliorera également les services d’urgence sur la Galaxy Watch. Si vous passez un appel SOS, par exemple, les services d’urgence pourront voir votre position et vos informations médicales. Samsung activera également la détection des chutes par défaut pour tous les utilisateurs à partir d’un certain âge (non spécifié).

Disponibilité

Samsung lancera la mise à jour One UI 5 Watch en même temps que la Galaxy Watch 6, qui devrait arriver en août (en supposant que Samsung suive le calendrier de l’année dernière).

Les utilisateurs d’une Galaxy Watch 4 ou 5 aux États-Unis et en Corée peuvent s’inscrire au programme bêta One UI 5 Watch à partir de l’application Samsung Members.