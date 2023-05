Honor nous montre les coulisses de la technologie du Magic5 Pro

L’année dernière, Honor nous a présenté ses coulisses, notamment sur le fait que les ingénieurs R&D ont travaillé sur l’impressionnant Magic4 Pro, un appareil haut de gamme. Cette année, Honor nous a également invités à partager des informations précieuses sur la technologie utilisée dans le dernier produit phare, le Magic5 Pro.

Nous avons appris que le Magic5 Pro est composé de plus de 1 800 éléments et que le processus de fabrication comporte plus de 100 étapes pour produire une seule unité.

En moyenne, il faut deux jours à Honor pour fabriquer un seul appareil. La société effectue plus de 260 tests sur ces composants pour s’assurer que le Magic5 Pro est construit pour durer et « peut être un appareil mobile de confiance pour les utilisateurs du monde entier ».

Système de caméra Falcon

Le Honor Magic5 Pro introduit le nouveau système de caméra Falcon avec le nouveau moteur d’image Honor. Le nouveau système est doté d’un nouvel algorithme Falcon Capture, qui offre non seulement les vitesses de capture les plus rapides du marché, mais aussi l’une des meilleures qualités d’image qu’un smartphone soit capable de capturer aujourd’hui.

Pour développer cet algorithme, Honor a créé ses propres laboratoires de photographie afin d’effectuer des analyses quantitatives et qualitatives. L’entreprise a réussi à relever de nombreux défis et a mis en place différents environnements et scènes en mouvement à différentes vitesses, distances et conditions d’éclairage pour tester et développer l’algorithme et le nouveau système. Honor affirme que cela a permis à l’entreprise d’être pionnière en matière de technologie et d’améliorer la vitesse de l’autofocus de 245 % par rapport à la précédente génération.

Détection de mouvement AI

L’AI Motion Sense du Magic5 Pro est impressionnant, et la société a développé une technologie avec Qualcomm AI Engine qui peut augmenter l’intervalle de cache de plus de 6 fois, de 240 à 1500 millisecondes. Le réseau d’IA a été entraîné avec plus de 270 000 images et peut fournir des résultats impressionnants pour les objets se déplaçant rapidement.

Honor a également passé plus de 18 mois à reconstruire entièrement son moteur d’images, ce qui signifie que l’entreprise a dû construire une nouvelle architecture et repartir de zéro. Cela a permis à HONOR de mieux tirer parti de la puissance de la puce Snapdragon et de l’utiliser au maximum de ses capacités.

Innovation en matière d’affichage

Lors de sa présentation au MWC, Honor a passé pas mal de temps à mettre en avant et à discuter de sa nouvelle technologie Circadian Night Display. Le Magic5 Pro est le premier smartphone à recevoir la certification TÜV Rheinland Circadian Friendly, qui apporte diverses améliorations pour aider les utilisateurs à mieux dormir la nuit et à réduire les émissions de lumière bleue qui pourraient être nocives pour les yeux. Honor affirme que sa fonction peut augmenter la sécrétion de mélatonine jusqu’à 20 % en l’espace de trois heures, aidant ainsi les utilisateurs à mieux dormir.

Honor dispose également d’un laboratoire de modules d’affichage, où il conçoit, fabrique et fournit des technologies d’affichage innovantes. Le laboratoire développe les caractéristiques des écrans, telles que l’épaisseur et le poids de l’écran, afin de s’assurer que les appareils sont rationalisés, légers et portables. Par exemple, ce même laboratoire est responsable de l’écran flottant quadruple courbure du Magic5 Pro avec des bords étroits, et il a également contribué au développement de la série Magic Vs en réduisant de 20 % le poids du module d’affichage et de 0,03 mm l’épaisseur, ce qui a permis à Honor de réduire le poids total à seulement 261 g.

Installations de test

Honor a investi plus de 20 millions de dollars dans des équipements de test de qualité dans son centre mondial de conformité et de test (GCTC). Le centre permet à Honor d’effectuer des tests en interne pour vérifier plus de 200 normes de test de certification, y compris la certification Conformité Européenne (CE).

La chambre anéchoïque OTA de Honor est un environnement de laboratoire contrôlé pour tester les communications mobiles et la connectivité. La société a également réussi à maintenir les valeurs SAR (Specific Absorption Rate) à un niveau inférieur pour garantir la sécurité de l’utilisateur et offrir les meilleures performances de connectivité de sa catégorie. Honor affirme que sa valeur SAR pour la production de masse est inférieure de 35 % à l’exigence de conformité.

J’ai été très impressionné par le Honor Magic5 Pro, et il peut être perçu comme l’un des meilleurs smartphones polyvalents en 2023.