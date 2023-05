Certains adorent le widget En bref du Pixel, d’autres le détestent. Ce widget est rempli d’informations qui s’affichent en haut de l’écran de verrouillage du Pixel. Il vous indique la météo actuelle, le statut d’un minuteur, le chronomètre et de l’alarme, les données des applications d’activité, si votre lampe de poche est allumée (et un moyen de l’éteindre), les images d’une caméra connectée, vous avertit de la livraison d’un colis, et bien plus encore.

En outre, le widget En bref sur un smartphone Pixel vous indiquera quand partir pour arriver à l’heure à un rendez-vous en fonction du trafic actuel, vous montrera l’IQA (indice de qualité de l’air) actuel et vous avertira même lorsqu’il y a eu un tremblement de terre dans votre région.

Selon 9to5Google, la dernière version de Google Assistant pour Wear OS (1.5.67.x) montre que Google travaille sur une fonctionnalité pour la Pixel Watch appelée « proactive_complications ». Dans d’autres parties de l’application, cette nouvelle fonctionnalité pour la Pixel Watch est appelée « En bref ».

À en juger par ce que 9to5Google a pu trouver dans le code caché, la complication « En bref » ne sera proposée que sur la Pixel Watch et se limitera à afficher la météo ou un compte à rebours pour un événement à venir. S’il n’y a pas d’événement à venir pour lequel afficher le compte à rebours, la complication n’affichera que la météo. Pour ceux qui ne le savent pas, une complication sur une montre est une fonction de la pièce d’horlogerie autre que l’affichage de l’heure.

D’après les références dans le code, le format serait analogue à celui des prévisions météorologiques qui apparaissent dans le widget « En bref » sur les smartphones Pixel. Une autre possibilité est que Google prévoit de sortir un nouveau cadran de montre pour la Pixel Watch qui serait conçu pour s’adapter à la complication « En bref ». Aucun utilisateur de la Pixel Watch ne s’opposerait à un nouveau cadran de montre.