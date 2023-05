Dashlane étudie la possibilité de se connecter sans mot de passe grâce à l’authentification des appareils

La connexion sans mot de passe de Dashlane fonctionne à l’aide de l’application de la société sur les appareils mobiles. Il utilise un code PIN et peut utiliser les données biométriques de l’appareil, comme Face ID ou les lecteurs d’empreintes digitales, pour s’authentifier et ouvrir les coffres-forts des utilisateurs. Vous pouvez également l’utiliser pour vous connecter à Dashlane sur vos autres appareils en scannant un code QR.

Cela signifie que les utilisateurs de Dashlane n’auront plus à créer et à se souvenir d’un mot de passe unique qui doit être protégé du monde entier.