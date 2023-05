Le support de Matter arrive sur d’autres enceintes Amazon Echo

Google a commencé à intégrer Matter à ses appareils de maison connectée l’année dernière, mais Amazon n’était pas encore prête à le faire sur son propre matériel. Cette situation est en train de changer, puisque la prise en charge de Matter est en train de s’étendre à certains des appareils connectés d’Amazon.

Amazon a annoncé une nouvelle mise à jour pour les appareils Alexa compatibles avec Matter, alors que l’entreprise confirme avoir dépassé les 100 millions d’enceintes connectées Echo compatibles avec Matter. Auparavant, pour configurer les appareils Matter avec Amazon Alexa, il fallait passer par un smartphone Android, et cela ne pouvait se faire que par Wi-Fi.

Aujourd’hui, Amazon déploie une importante mise à jour qui vous permettra non seulement de configurer des appareils avec un iPhone, mais aussi des appareils fonctionnant avec Thread. Tout cela devrait faciliter la connexion de n’importe quel appareil à votre maison connectée, quel qu’en soit le fabricant.

En ce qui concerne les produits Amazon, la société a déclaré dans un article de blog : “Nous avons permis aux appareils Echo, Echo Plus et Echo Dot de deuxième génération d’être mis à jour en tant que contrôleurs Matter, ainsi qu’à Echo (4e génération) en tant que routeur Thread. Cela signifie que les clients Echo (4e génération) peuvent désormais étendre leur maison connectée avec des appareils Thread compatibles avec Matter en plus des appareils WiFi, Zigbee, Bluetooth Low Energy (BLE) Mesh et WiFi compatibles avec Matter“.

Cela signifie que vous pourrez utiliser une plus large gamme d’appareils au sein de l’écosystème Amazon Alexa, tels que les prises connectées Eve, qui utilisent Thread au lieu de Wi-Fi pour la connectivité. Cela signifie également que ces appareils ne dépendront pas d’une connexion Internet pour communiquer entre eux.

Il reste encore des améliorations à apporter. Tout d’abord, Alexa ne prend toujours pas en charge les ponts Thread, indépendamment de la mise à jour d’aujourd’hui, ce qui peut limiter certains des appareils que vous pouvez inscrire sur la plateforme. Toutefois, la prise en charge complète de cette fonctionnalité est en cours d’élaboration.

Qu’est-ce que Matter ?

Développée par Apple, Google, Amazon, Samsung et d’autres, la norme Matter pour la maison connectée est conçue pour résoudre certains des plus gros problèmes liés aux appareils de la maison intelligente : configuration, sécurité, fiabilité et interopérabilité.

Fonctionnant sur trois protocoles (Ethernet, Wi-Fi et Thread), les appareils de la maison connectée compatible Matter peuvent communiquer directement entre eux dans votre maison, sans passer par le cloud. Ils peuvent également être contrôlés par n’importe quelle application, enceinte connectée ou assistant vocal compatible avec un contrôleur Matter. Avec 20 enceintes et écrans connectés Echo rejoignant les appareils Google Nest et Apple Home en tant que contrôleurs Matter, cette étape supplémentaire vient de devenir beaucoup plus facile.