Les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 lancés le 4 août, avec un événement Unpacked en juillet ?

Face à un deuxième trimestre plutôt morose en termes de ventes de smartphones, Samsung pourrait activement envisager d’avancer le calendrier de production et de sortie des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 — qui devraient être deux des meilleurs smartphones pliables en 2023 — de trois semaines.

Selon des initiés de la chaîne d’approvisionnement, Samsung a déjà commencé à commander certains composants de smartphones pliables pour tenir compte d’une sortie du Fold 5/Flip 5 qui aurait lieu 2 à 3 semaines plus tôt que ce qui est actuellement prévu.

Quand aura lieu l’événement Galaxy Unpacked 2023 ?

Actuellement, Samsung a fixé la deuxième semaine d’août pour son événement Unpacked de l’été, rapporte The Elec, ce qui, si l’on se fie à l’histoire, devrait tomber un mercredi, le 9 août.

Si Samsung peut produire les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 avec toutes leurs nouvelles caractéristiques de conception de manière fiable plus tôt, elle profitera de l’occasion pour augmenter leurs ventes et compenser la baisse significative des ventes qu’elle prévoit pour le deuxième trimestre, selon des initiés.

L’annonce de l’événement Unpacked du Galaxy Z Fold 5 devrait donc avoir lieu soit le mercredi 19 juillet, soit le mercredi suivant, le 26 juillet, en fonction du degré de préparation de Samsung à un lancement anticipé.

Dates de sortie du Galaxy Z Fold 5 et du Galaxy Z Flip 5

Ces dates provisoires du 19 au 26 juillet pour l’événement Samsung Unpacked, qui seraient finalement avancées par rapport aux plans d’annonce actuels du mois d’août, signifieront également un lancement anticipé pour les appareils pliables de Samsung en 2023.

Si Samsung suit son calendrier habituel du mercredi au vendredi, la date de sortie des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 sera le 11 août, ou même plus tôt, le 4 août, soit environ trois semaines avant la date de lancement du Galaxy Z Flip 4 de l’année dernière.

Pour rappel, Samsung prépare une refonte drastique de ses smartphones pliables, car il doit faire face à une concurrence féroce du OPPO Find N2, Vivo, Motorola, et d’autres qui ont déjà sorti des smartphones pliables plus légers et plus élégants avec de meilleures spécifications et des conceptions plus ergonomiques. Sans parler du futur Google Pixel Fold et de sa caméra à zoom périscopique.

Samsung misera cette fois sur une charnière en forme de goutte d’eau, réduisant ainsi l’écart de fermeture de ses produits pliables, ainsi que sur un châssis plus compact et plus léger. Pour le Z Flip 5, elle envisage un écran de couverture beaucoup plus grand, rendu nécessaire par les énormes écrans extérieurs d’excellents téléphones pliables comme le N2 Flip, qui s’annonce comme son principal concurrent.