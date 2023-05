L’iPad Pro de 14,1 pouces pourrait être plus puissant que les MacBook M2 avec une puce M3 Pro

Des rumeurs évoquant le développement de deux iPad Pro OLED circulent depuis plusieurs mois, mais nous apprenons aujourd’hui qu’Apple travaille sur un troisième modèle d’iPad Pro OLED qui pourrait faire exploser ses grandes sœurs — et ses concurrentes.

Selon Revegnus, ce nouvel iPad Pro sera le plus grand et le plus puissant modèle d’iPad jamais conçu, doté d’un énorme écran de 14,1 pouces et d’un chipset M3 Pro ultra-rapide.

En effet, cet iPad Pro rivalisera avec les meilleurs MacBook actuels — et le futur MacBook Air (2023) — en termes de puissance. Et il le fera en utilisant un système de refroidissement avancé plutôt que de bruyants ventilateurs.

TechSmart note que ce processeur M3 Pro pourrait être limité afin de ne pas trop solliciter le système de refroidissement de l’iPad — ce qui signifie que le nouvel appareil n’égalera pas tout à fait les prochains MacBook Pro en termes de puissance, bien qu’il partage le même chipset — mais l’idée qu’Apple sorte une tablette offrant davantage de puissance que les meilleurs ordinateurs portables d’aujourd’hui est extrêmement excitante.

The 14.1-inch iPad will have an M3 Pro.

Apple is crazy!!!

They are building a monster👽

iPadOS will also get a big update

Many features from macOS are coming to iPadOS pic.twitter.com/Z5sYw7ACfB —Revegnus (@Tech_Reve) May 2, 2023

Si cet iPad Pro de taille gigantesque voit le jour, il devra certainement fonctionner avec une version modifiée (à la manière de macOS) de iPadOS 17, ce qui rendrait l’utilisation du meilleur iPad d’Apple plus proche de celle des meilleurs MacBook.

Naturellement, l’expérience MacBook au creux de la main se fera inévitablement au détriment du porte-monnaie. L’iPad Pro 12.9 (2022) et l’iPad Pro 11 (2022), coûteraient déjà, selon les rumeurs, plus cher que certains modèles de MacBook Pro, alors cet iPad Pro de 14,1 pouces exigera encore plus.

Ne pas les attendre avant 2024

Selon les rumeurs, les trois iPad Pro seraient équipés d’écrans OLED « en tandem », ce qui leur permettrait d’égaler les meilleurs téléviseurs OLED en termes de luminosité et d’augmenter la durée de vie de leurs écrans respectifs, mais ces panneaux coûteraient deux fois plus cher à produire que les panneaux Mini-LED actuellement utilisés dans les iPad haut de gamme.

Il est donc logique qu’Apple cherche à répercuter ces coûts supplémentaires sur les consommateurs. La gamme d’iPad Pro équipés d’OLED d’Apple devrait être commercialisée en 2024, il faudra donc encore patienter.