Mozilla acquiers Fakespot pour ajouter des outils d’achat fiables à Firefox

Fakespot, un service utile qui explique comment des produits dont vous n’avez jamais entendu parler peuvent avoir 12 000 avis avec une moyenne de 4,6 étoiles. Mozilla a annoncé avoir acquis Fakespot dans le but d’ajouter des outils d’achat de confiance au navigateur Web Firefox.

Saoud Khalifah a créé Fakespot en 2016 pour identifier la prolifération des faux avis en ligne. Aujourd’hui, les plateformes utilisent l’IA et l’apprentissage automatique (ML) pour signaler les faux avis et donner confiance aux clients lorsqu’ils achètent en ligne.

Après avoir installé l’extension de Fakespot pour Chrome, Firefox, iOS ou Android, elle modifie la composition des pages de produits sur Amazon, eBay, Sephora, Shopify et d’autres sites de commerce électronique. Fakespot passe en revue les avis sur un produit, puis l’historique de ces évaluateurs, en utilisant l’IA pour rechercher des modèles communs de rémunération, d’astroturf ou d’autres comportements d’imposteurs. Les avis reçoivent ensuite une note alphabétique et une note moyenne « corrigée » basée sur les avis qui n’ont pas été cités comme faux.

« Nous rejoignons une entreprise qui développe l’un des navigateurs les plus populaires au monde, Firefox, et dont l’histoire remonte aux origines de l’Internet », écrit Saoud Khalifah, fondateur de Fakespot, sur le site de l’entreprise. « En Mozilla, nous avons trouvé un partenaire qui partage une mission analogue quant à l’avenir de l’Internet, où la convergence de la confiance, de la vie privée et de la sécurité joue un rôle impératif dans nos expériences numériques ».

Mozilla souhaite intégrer les fonctionnalités de Fakespot dans Firefox afin d’améliorer l’expérience d’achat en ligne. Steve Teixeira a annoncé la nouvelle dans un billet de blog :

Fakespot continuera à fonctionner sur tous les principaux navigateurs Web et appareils mobiles, et l’équipe de Mozilla investira pour continuer à améliorer l’expérience Fakespot pour ses nombreux utilisateurs dévoués. Il y aura également des intégrations futures de Fakespot qui sont uniques à Firefox. L’ajout des capacités de Fakespot permettra aux utilisateurs de Firefox d’être les mieux équipés pour passer outre les avis trompeurs et acheter en toute confiance des produits de haute qualité et authentiques. C’est une excellente preuve du travail que nous faisons pour faire de Firefox le navigateur qui met vraiment l’expérience du client au premier plan.

Je suis très heureux que Saoud et l’équipe de Fakespot aient rejoint le projet. Mozilla prévoit d’augmenter son investissement dans Fakespot, et je suis impatient de travailler avec Saoud et son équipe pour améliorer l’expérience du commerce électronique pour des millions de personnes. Ce n’est que le début. Nous introduirons la fonctionnalité de Fakespot dans Firefox au fil du temps, et nous serions ravis de connaître votre avis une fois qu’elle sera lancée.