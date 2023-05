Le Google Pixel 7a teasé avant son lancement le 11 mai prochain

Après des rumeurs, Google a commencé à teaser le lancement de son prochain smartphone Pixel, le Pixel 7a en Inde le 11 mai, après sa présentation lors de la Google I/O le 10 mai.

Pour rappel, le Pixel 6a a été présenté lors de la Google I/O en mai, mais n’a été mis en vente en France et sur d’autres marchés qu’en juillet 2022.

How to show excitement without shouting? Asking for a friend

Coming to @Flipkart on 11th May. pic.twitter.com/il6GUx3MmR

— Google India (@GoogleIndia) May 2, 2023