Le Dimensity 9200+ de MediaTek sera annoncé le 10 mai

De récentes rumeurs ont révélé que le iQOO Neo8 Pro, attendu pour la fin mai ou le mois de juin, utiliserait cette puce. On dit également qu’elle équipera la prochaine variante du ROG Phone 7 et un smartphone de Redmi. Nous devrions connaître les détails exacts lorsque le Dimensity 9200+ sera officialisé dans quelques semaines.

MediaTek a obtenu 1,26 million de points sur AnTuTu lors du lancement du Dimensity 9200, dépassant ainsi tous les smartphones phares Android actuels. On s’attend à ce qu’il batte ce record et celui du Snapdragon 8 Gen 2, et qu’il dépasse les 1,3 million de points.