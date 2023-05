Apple pourrait lancer des écouteurs USB-C pour la gamme d’iPhone 15

Après diverses fuites et rumeurs, il est désormais presque confirmé que la gamme iPhone 15 comportera, pour la toute première fois, un port USB-C (RIP ports et câbles Lightning !). Si 2023 est l’année de l’iPhone doté d’un port USB-C, cela signifie qu’Apple va progressivement faire passer ses accessoires à la norme USB-C. À la lumière de cette spéculation, une nouvelle rumeur suggère qu’Apple pourrait également introduire des écouteurs USB-C.

Un récent tweet de ShrimpApplePro, célèbre informateur d’Apple, semble confirmer que les écouteurs et les câbles USB-C MFI (Made for I) sont en cours de production de masse. Cela signifie que les câbles et accessoires USB-C d’Apple ne fonctionneront qu’au sein de l’écosystème Apple, préservant ainsi l’aspect exclusif.

Theoretically the same way MFI Lightning works, just now is USB-C.

We rarely see it cuz Lightning has been here for a while and it has been bypassed. —ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 27, 2023

Et pour ceux qui préfèrent encore l’enchevêtrement interminable des écouteurs filaires, Apple abandonnera le connecteur Lightning au profit de l’USB-C pour que vous ne soyez pas laissés pour compte. Une chose à noter est que cela sera limité à la série iPhone 15. La rumeur veut que les modèles non Pro et Pro aient des ports USB-C différents, mais rien n’est concret.

Le même informateur a également confirmé plus tôt que le fabricant de ces câbles USB-C et Earpods de MFI n’est autre que Foxconn.

Yeah usb-c with MFI is happening

Foxconn already in mass production accessories like EarPods and cables pic.twitter.com/1ka9CRlY93

—ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) February 28, 2023

Alors qu’Apple a supprimé la prise casque en 2016 pour introduire ses AirPods, les EarPods restent une option pour les personnes qui aiment une offre plug-and-go simple sans avoir besoin de charger et d’appairer en Bluetooth.

Pour rappel, l’année dernière, l’analyste Ming-Chi Kuo a suggéré qu’Apple introduirait divers accessoires USB-C en plus de l’iPhone USB-C. Il s’avère que cela pourrait finalement se concrétiser. Il s’avère que cela pourrait finalement devenir réalité.

Il reste encore du temps avant le lancement de la gamme iPhone 15, mais l’engouement pour un iPhone USB-C est réel. 2023 peut être une grande année pour Apple. Avec le lancement de son premier casque VR, le lancement du tout premier iPhone USB-C, des services infusés à l’IA et bien plus encore, nous sommes impatients de voir ce que la marque de Cupertino a dans ses cartons.