Dropbox Replay facilite l’approbation du projet final

Dropbox a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour son outil d’approbation et de collaboration en ligne Replay, qui est désormais ouvert à tous.

Avec le lancement complet de Dropbox Replay, l’entreprise mondiale de stockage sur le cloud espère faciliter la collaboration sur les projets multimédias tout en éliminant le besoin d’outils supplémentaires.

Replay s’attaque à des outils comme Frame.io en donnant aux créateurs de contenu la possibilité de partager des vidéos, des images et du son avec d’autres personnes afin d’obtenir des commentaires, ce qui en fait un outil puissant pour les projets à distance qui nécessiteraient autrement que les travailleurs se trouvent dans la même pièce.

À l’instar de la version bêta, qui, selon Dropbox, a permis à 7 utilisateurs sur 10 d’accélérer leur travail, Replay prend en charge les révisions en direct et peut gérer les commentaires et les horodatages. Des améliorations ont été apportées aux commentaires, notamment l’épinglage et le filtrage, ce qui sera une bonne nouvelle pour les grandes équipes et les personnes travaillant sur des projets de longue haleine.

Dropbox s’intègre également à Adobe Premier Pro, Blackmagix Design DaVinci Resolve, LumaFusion et WeVideo. Dropbox promet que la prise en charge d’Apple Final Cut Pro est également en cours de préparation, mais il vaut mieux ne pas s’y fier tant qu’elle n’est pas livrée.

Disponible gratuitement, mais…

Bien que Replay soit inclus dans tous les forfaits, y compris le forfait gratuit de 2 Go, les utilisateurs ne pourront télécharger que 4 fichiers vidéo, image ou audio à des fins de collaboration, dans la limite de la capacité de stockage de leur compte.

Une extension premium à 11,99 euros par mois (9,99 euros par mois en cas de paiement annuel) supprime la limite de vidéos, mais conserve la limite de stockage du compte, et ajoute une poignée d’autres fonctionnalités, notamment la transcription et le sous-titrage des vidéos, la possibilité d’archiver les projets terminés dans Dropbox et la prise en charge des échéances.

Bien qu’il existe des outils dédiés beaucoup plus puissants pour les entreprises spécialisées, les petites entreprises déjà abonnées à l’écosystème Dropbox pourront bénéficier des nouvelles fonctions de Replay, qui sont appelées à se développer avec le temps.