Avec Replay, Dropbox fait de grands pas dans le secteur vidéo

Dropbox facilite encore plus le travail des équipes distribuées sur des fichiers vidéo avec la sortie de son nouvel outil de collaboration en ligne axé sur la vidéo. Annoncé en septembre, Dropbox Replay est maintenant officiellement en version bêta ouverte et l’outil permet aux utilisateurs de faire avancer et de suivre l’avancement de leurs projets vidéo grâce à de multiples fonctionnalités.

Les utilisateurs peuvent non seulement ajouter des vidéos provenant de Dropbox ou de leur stockage local et les visionner dans un lecteur de qualité professionnelle avec une lecture de haute qualité, mais ils peuvent également partager sans effort des vidéos à revoir avec des collaborateurs et des clients, même s’ils ne possèdent pas de compte Dropbox. Dropbox Replay étant avant tout un outil de collaboration, les utilisateurs peuvent laisser des commentaires et des annotations à l’image près pour que les autres sachent exactement de quoi ils parlent dans une vidéo.

Étant donné que le visionnage de contenu à l’aide d’un logiciel de vidéoconférence n’est pas une expérience optimale en raison d’une lecture hachée, Dropbox Replay comprend également une fonction de révision en direct dans laquelle la lecture haute définition est synchronisée afin que tout le monde regarde la même partie d’une vidéo exactement au même moment.

Lorsque vous utilisez Dropbox Replay pour le montage vidéo, les commentaires sont conservés avec chaque version de la vidéo, de sorte que les monteurs peuvent facilement revenir en arrière et consulter les commentaires de leurs coéquipiers à un moment ultérieur.

En parlant de montage vidéo, Dropbox a conçu son nouvel outil de collaboration vidéo de manière à ce qu’il fonctionne avec les outils que vous utilisez déjà grâce à des partenariats directs et à des intégrations avec Adobe, Blackmagic Design et d’autres fournisseurs de logiciels de montage vidéo.

Des intégrations qui seront appréciées

Par exemple, l’extension Dropbox Replay pour Adobe Premiere Pro permet aux utilisateurs de visualiser instantanément les commentaires de Replay et d’y donner suite directement depuis le logiciel d’Adobe. Ils peuvent également, d’un simple clic, intégrer des commentaires Replay à leur timeline Premiere Pro, puis exporter de nouvelles versions vers Replay sans quitter le programme.

Dropbox développe également une intégration avec le logiciel DaVinci Resolve de Blackmagic Design, qui permettra aux utilisateurs de synchroniser automatiquement les commentaires, les marqueurs et les annotations de Dropbox Replay sur leur timeline DaVinci Resolve. Par ailleurs, les préréglages de Dropbox Replay leur permettront de configurer le rendu rapidement et facilement.

Enfin, l’intégration de Dropbox Replay à LumaFusion permet aux utilisateurs de collaborer avec d’autres créateurs directement dans LumaFusion, tandis que l’intégration de WeVideo de Dropbox permet aux équipes de créer et de monter des vidéos dans WeVideo et de les exporter directement vers Replay.

Les utilisateurs désireux de tester Dropbox Replay peuvent s’inscrire ici pour rejoindre la version bêta. Dropbox nous en dira probablement plus à l’approche du lancement officiel de son nouvel outil de collaboration vidéo.