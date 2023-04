Les livraisons mondiales de smartphones ont diminué de 14,6 % au premier trimestre 2023

Le Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de l’International Data Corporation (IDC) a publié des données préliminaires indiquant une baisse de 14,6 % des livraisons mondiales de smartphones à 268,6 millions d’unités au premier trimestre 2023 (1T23).

Il s’agit du 7e trimestre consécutif de baisse, le marché souffrant d’une faible demande, de l’inflation et des incertitudes financières. Auparavant, IDC estimait que les ventes mondiales de smartphones diminueraient de 1,1 % en 2023.

Le marché continue de lutter

Bien que la baisse soit plus importante que les 12,7 % prévus par IDC, elle n’est pas surprenante. Les niveaux de stocks sont restés élevés dans toutes les régions, mais se sont améliorés par rapport à il y a 6 mois, grâce à la réduction des livraisons et à d’importantes activités promotionnelles.

Le secteur connaît actuellement une période de liquidation et d’ajustement des stocks, les acteurs du marché adoptant une approche prudente plutôt que de déverser davantage de stocks dans les canaux pour rechercher des gains temporaires de parts de marché.

Approche prudente des acteurs du marché

Selon Nabila Popal, directrice de recherche au sein de l’équipe Worldwide Tracker d’IDC, les acteurs du marché restent prudents et adoptent une approche conservatrice, car ils veulent éviter une situation malsaine comme celle de 2022. Popal suggère de suivre de près l’évolution du marché, car quiconque se lance trop tôt se noiera dans un stock excédentaire.

Le marché devrait passer en territoire positif au 3e trimestre et connaître une croissance saine à deux chiffres d’ici les fêtes de fin d’année, à moins d’éléments imprévus.

Baisse à deux chiffres dans presque toutes les régions

Presque toutes les régions ont subi des baisses à deux chiffres au 1er trimestre 23. La Chine a enregistré une baisse de près de 12 %, soit un peu plus que prévu malgré la réouverture récente du marché. Les consommateurs privilégient les voyages et les divertissements plutôt que les achats par smartphone, et l’incertitude persiste, réduisant l’humeur des consommateurs.

Les marchés développés, comme les États-Unis et l’Europe occidentale, ont mieux résisté que les autres, avec des baisses respectives de 11,5 % et 9,4 %. Les marchés émergents, comme l’Asie-Pacifique, l’Europe centrale et orientale et l’Afrique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ont connu des baisses plus importantes, allant de 17 % à 20 %.

Expéditions mondiales de smartphones, parts de marché et croissance d’une année sur l’autre

Le Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de l’International Data Corporation (IDC) a publié des données préliminaires sur les livraisons mondiales de smartphones, les parts de marché et la croissance d’une année sur l’autre pour le 1er trimestre 2023. Les données montrent que Samsung a maintenu sa position de leader du marché, respectivement suivi par Apple, Xiaomi, OPPO et Vivo. Les autres fabricants de smartphones détiennent collectivement la part de marché restante.