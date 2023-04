Microsoft Edge envoie toutes les URL que vous visitez à Bing à cause d’un bug

Alors que Microsoft Edge commençait à attirer de nouveaux utilisateurs grâce à l’intégration de Bing AI, il pourrait perdre un peu de son élan. En effet, le navigateur connaît un problème qui affecte la vie privée de ses utilisateurs.

Microsoft Edge semble présenter une faille majeure dans la protection de la vie privée, en envoyant toutes les URL qu’une personne visite au moteur de recherche de l’entreprise, Bing.

Repéré pour la première fois par l’utilisateur Reddit hackermchackface, le problème semble être lié à la fonction « Suivre le créateur » de Edge. Il semble que l’objectif de cette fonctionnalité soit d’informer Bing chaque fois que vous êtes sur un site particulier. Mais le dysfonctionnement fait que la fonctionnalité envoie à Bing tous les domaines que vous visitez.

Dans son explication, hackermchackface décrit le mécanisme :

La récente version 112.0.1722.34 de Edge et les versions ultérieures ont modifié le comportement de la fonction de confidentialité facultative, mais activée par défaut : Afficher des suggestions pour suivre les créateurs dans Microsoft Edge. Dans les précédentes versions, cette fonctionnalité ne semble s’appliquer qu’à un petit sous-ensemble de sites Web — j’ai identifié Youtube et Pinterest concernés jusqu’à présent. Lorsque vous visitez des sous-pages de ce site, l’URL complète de la page que vous visitez est soumise à Bing en tant que paramètre mediaURL…

Heureusement, comme il l’explique ensuite, il est relativement facile de résoudre le problème :

Ceci est un avertissement pour désactiver la fonction de confidentialité : Afficher des suggestions pour suivre les créateurs dans Microsoft Edge, en particulier dans un environnement d’entreprise qui peut exposer des données sensibles dans les URL internes visitées par les utilisateurs sur le réseau. Le GPO/ADMX EdgeFollowEnabled peut être utilisé à cette fin.

Microsoft corrige le problème

Il est à espérer que Microsoft publiera un correctif corrigeant ce bug de manière permanente. Microsoft serait au courant du problème. Caitlin Roulston, directrice de la communication chez Microsoft, a transmis cette déclaration à The Verge : « Nous sommes au courant des rapports, nous enquêtons et nous prendrons les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes ».

Jusqu’à ce que Microsoft ait terminé son enquête et probablement corrigé ce problème, je vous recommande vivement de désactiver la fonction « suivre les créateurs » dans Microsoft Edge. Il est fort probable que vous ne connaissiez pas son existence et que vous ne l’utilisiez jamais, c’est donc une fonction qui ne vous manquera probablement pas. Pour ce faire, accédez à Paramètres, choisissez l’onglet Confidentialité, recherche et services, puis faites défiler vers le bas jusqu’à Services. Désactivez l’interrupteur situé à côté de Afficher des suggestions pour suivre les créateurs dans Microsoft Edge, et tout devrait rentrer dans l’ordre.