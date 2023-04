Les fuites du DJI Mavic 3 Pro révèlent des spécifications et les prix

Comme il est de coutume avant un grand lancement de DJI, un déluge de fuites vient de révéler la plupart des spécifications et des prix du DJI Mavic 3 Pro à venir. Il devrait être officiellement présenté lors de l’événement DJI ce jour, et la plus grande surprise de ces fuites est sans doute le prix du drone.

Selon le populaire @JasperEllens, le Mavic 3 Pro coûtera le même prix que l’actuel DJI Mavic 3. Bien que les offres moins chères du Mavic 3 Pro ne puissent pas être directement comparées à celles du Mavic 3 en raison de leurs contrôleurs différents, le Mavic 3 Pro Cine Premium Combo affiche un prix identique à celui du Mavic 3 (4 799 €).

#Mavic3pro prices range from 1799 (without remote) to 4799. pic.twitter.com/Mhi52pVC1x — Jasper Ellens | DJI Flight Club (@JasperEllens) April 24, 2023

Heureusement, ce ne sera pas la version la moins chère du nouveau drone de DJI. Les fuites suggèrent que vous pourrez également acheter un Mavic 3 Pro sans contrôleur pour 1 799 €, ou avec un contrôleur DJI RC pour 2 199 €. Des combinaisons Fly More contenant au choix un contrôleur DJI RC ou RC Pro seront apparemment également disponibles.

Bien que le prix officiel puisse varier par rapport à ces fuites, tout cela suggère qu’une baisse du prix de l’actuel DJI Mavic 3 pourrait être à l’ordre du jour. Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour les fans de drones. Des fuites distinctes provenant de @Quadro_News et @JasperEllens suggèrent que le Mavic 3 Pro sera doté d’une caméra CMOS Four Thirds de 20 mégapixels presque identique à celui du Mavic 3 d’origine, mais avec un capteur Sony différent.

👉Experience Immense Detail with the Hasselblad Camera

The Mavic 3 Pro takes professional creation to the next level with its inherited 4/3 CMOS Hasselblad camera from the Mavic 3 Series. 🕵️‍♂️#dji #mavic3pro pic.twitter.com/1Le9vhZTft — Igor Bogdanov (@Quadro_News) April 23, 2023

Sorry guys, I am a bit slow on the #mavic3pro leaks. But here you can see the unconfirmed #specs circulating on Chinese social media. Cheers! pic.twitter.com/mVoNjawsjk — Jasper Ellens | DJI Flight Club (@JasperEllens) April 22, 2023

Plus importants encore, nous aurons apparemment une caméra téléobjectif améliorée, en plus de ce nouvel objectif mi-téléobjectif de 70 mm. Selon les rumeurs, le téléobjectif du Mavic 3 Pro aura une longueur focale légèrement plus longue de 166 mm et une ouverture plus lumineuse f/3,4 (contre f/4,4 sur le Mavic 3). Cela devrait améliorer la qualité de l’image pour les prises de vue à longue distance, qui seront toujours meilleures en cas de bonne luminosité grâce au petit capteur 1/2 pouce.

Ce nouvel objectif téléobjectif intermédiaire pourrait également constituer une alternative pratique à l’utilisation du zoom numérique sur la caméra principale du Mavic 3, qui offre apparemment un capteur de 1/1,3 pouce avec une résolution de 48 mégapixels. Ces spécifications signifient qu’il pourrait bien s’agir du même capteur que la caméra principale du DJI Mini 3 Pro.

Dans la classe C2

Autre surprise, et non des moindres, le drone serait apparemment dans la catégorie de poids C2 en Europe, avec un poids de 958 g (ou 963 g dans sa version Cine). C’est un peu dommage, car le Mavic 3 est presque un drone de classe C1, ce qui signifie qu’il peut survoler des personnes (mais pas des « assemblées de personnes », selon la législation européenne sur les drones).

With the #Mavic3pro almost released every spec is obtainable online… I just read that the new aircraft will come in with a European #C2certificate at 958 gram normal & 963 gram Cine. 34 min air time. Lenses eq. 24mm / 70mm / 166mm at 20 / 48 / 12 MP. It will be a beast. Cheers pic.twitter.com/1D4PaqN47q — Jasper Ellens | DJI Flight Club (@JasperEllens) April 23, 2023

Néanmoins, les professionnels devraient être en mesure de contourner ce problème en obtenant les autorisations et approbations nécessaires, et le Mavic 3 Pro s’annonce comme une excellente caméra volante polyvalente. Par ailleurs, les fuites suggèrent que le Mavic 3 Pro aura une durée de vol de 43 minutes et la même transmission O3+ que le Mavic 3, ce qui signifie qu’il peut théoriquement être piloté jusqu’à une distance de 8 km en France.

Quoi qu’il en soit, le lancement d’aujourd’hui, qui aura lieu à 15 heures, heure de Paris, apportera toutes les réponses officielles à ces questions.