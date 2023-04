Le Samsung Galaxy Z Flip 5 pourrait être équipé d’une caméra frontale de 10 mégapixels

by

by

Le Galaxy Z Flip 4, l’un des meilleurs smartphones pliables à acheter en 2023, est à la fois une technologie de pointe et un élégant accessoire. Il n’est donc pas étonnant que l’appareil attire ceux qui ont un sens particulier de la mode. Cependant, lorsque vous avez un goût impeccable, il y a de fortes chances que vous recherchiez un smartphone avec une excellente caméra frontale.

Malheureusement, cette année, Samsung n’introduira aucune des mises à jour significatives de la caméra frontale de son emblématique smartphone pliable à clapet. Cette information a d’abord été rapportée par GalaxyClub.

Le Galaxy Z Flip 5 serait doté de la même caméra frontale de 10 mégapixels que son prédécesseur. En fait, la gamme Flip a toujours eu une caméra frontale de 10 mégapixels depuis ses débuts. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’un inconvénient majeur, car les utilisateurs peuvent prendre des selfies à l’aide de la caméra frontale et de l’écran secondaire.

En ce qui concerne ce dernier, il fera l’objet d’une mise à jour majeure cette année. Selon la plupart des sources, Samsung introduira un certain nombre de mises à jour importantes sur le Galaxy Z Flip 5, y compris un écran secondaire beaucoup plus grand avec un ratio carré. Cela devrait améliorer considérablement sa fonctionnalité, permettant aux utilisateurs d’interagir plus efficacement avec le Flip lorsque l’appareil est plié.

Un lancement anticipé ?

En outre, Samsung apportera des modifications au mécanisme de charnière du Flip 5 et de son grand frère, le Galaxy Z Fold 5. Cela devrait permettre de minimiser la proéminence du pli et d’éliminer l’espace qui se forme lorsque les appareils sont pliés. Il s’agit là, historiquement, des deux plus gros problèmes de la gamme Galaxy Z.

Nous nous attendons à ce que les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 soient lancés au mois d’août lors du Galaxy Unpacked. Cela dit, certaines rumeurs indiquent qu’une sortie dès le mois de juillet est également possible. Avec tant d’améliorations à l’horizon, le plus tôt nous aurons les nouveaux appareils pliables, le mieux ce sera.