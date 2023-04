Acer Swift X 16, Chromebook Spin 714, et plus encore lancés

Lors de sa Global Conference 2023, Acer, a présenté une série d’ordinateurs portables, dont le Acer Swift X 16, le Chromebook Spin 714, et plus encore.

Acer Swift X 16 : spécifications et caractéristiques

Le Acer Swift X 16 est équipé d’un écran OLED 3.2K d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec une luminosité maximale de 500 nits, un ratio 16:10 et une gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %. L’écran est certifié VESA et eye-safe. Il est doté d’un châssis en aluminium.

Sur le plan matériel, le X 16 OLED embarque le dernier processeur AMD Ryzen 9 série H, complété par le GPU NVIDIA GeForce RTX 4050. Le GPU RTX permettra aux utilisateurs du X 16 de profiter pleinement des logiciels NVIDIA Studio. Vous disposez de 16 Go de mémoire LPDDR5 et de 2 To de stockage SDD PCIe Gen 4.

Pour aider les créateurs à faire face aux tâches les plus exigeantes, le X 16 OLED bénéficie d’une nouvelle conception thermique. La nouvelle conception comprend un refroidissement TwinAir et deux caloducs en cuivre D6 pour des performances soutenues et une meilleure autonomie. Le X 16 est également équipé de quatre vitesses de ventilateur, à savoir : Silencieux, Normal, Performance et Turbo.

En termes de connectivité, le X 16 offre 2 ports Type-C Gen-4, un port USB-A 3.1, un HDMI 2.1, un emplacement pour carte Micro SD, et bien plus encore. Il loge également une caméra 1080p couplée à la technologie TNR d’Acer. Le X 16 fonctionne sous Windows 11, dispose d’une batterie 33 % plus grande que celle de son prédécesseur et est compatible avec le Wi-Fi 6E.

Acer Chromebook Spin 714 : spécifications et caractéristiques

Le Acer Chromebook Spin 714, axé sur la productivité, est doté d’un écran IPS bord à bord WUXGA de 14 pouces au format 16:10 avec une couverture sRGB de 100 % et la prise en charge d’un stylet (en option). L’écran tactile 2-en-1 convertible à 360 degrés est protégé par le verre antimicrobien Corning Gorilla Glass. Le châssis est fabriqué à partir d’aluminium recyclé, classé par l’armée pour sa durabilité.

Vous pouvez utiliser l’ordinateur portable en mode tente, ainsi qu’en mode tablette.

Cet ordinateur portable est équipé d’un processeur Intel Evo 13e génération i7 et d’un processeur Intel vPro. Il est conçu pour durer 10 heures avec une seule charge de 30 minutes, grâce à la charge rapide.

Le Chromebook Spin 714 est équipé d’une webcam 1440p avec obturateur de confidentialité et d’un double microphone pour une qualité audio et vidéo irréprochable. Il est équipé de deux haut-parleurs orientés vers le haut avec certification DTS Audio pour une qualité audio sans distorsion, d’un stylet à charge rapide et d’un capteur d’empreintes digitales.

En termes de connectivité, vous disposez du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 6, de 2 ports Thunderbolt, d’un port HDMI, d’un port d’entrée/sortie audio de 3,5 mm et d’un port USB-A 3.0. L’ordinateur portable fonctionne avec la dernière version de Chrome OS.

Lancement d’autres ordinateurs portables !

Acer a également lancé son ordinateur portable Aspire Vero en mettant l’accent sur le développement durable. L’ordinateur portable Vero est doté d’un châssis robuste en plastique recyclé post-consommation et d’un trackpad en verre océanique. Il est équipé de la technologie Eco+ Power Efficiency d’Acer pour la gestion des performances et de la batterie. Il est équipé d’un chipset Intel Evo i7 de 13e génération, d’une webcam 1440p, de Windows 11 et d’une multitude de ports tels que les ports USB-C Thunderbolt, l’entrée/sortie audio, l’USB-A 3.0, et bien d’autres encore.

Les ordinateurs portables de jeu Acer Predator Triton 17 X et Predator Helios Neo 16 ont également été dévoilés. Ces ordinateurs portables sont dotés d’un mini-écran LED de 250 Hz et peuvent embarquer des processeurs de la série i9 HX de 13e génération et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. Acer a également présenté un nouvel ordinateur portable de jeu Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition, pour une expérience 3D sans lunettes. Les deux ordinateurs portables peuvent aller jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 et 4 To de stockage PCIe Gen4. Ils intègrent également les technologies DLSS-3, Ray Tracing et Nvidia MAX-Q.

Acer a également lancé sa série d’ordinateurs portables TravelMate pour les professionnels. Le modèle haut de gamme est doté d’un écran OLED, d’un processeur Intel 13th Gen vPro i7, de 32 Go de mémoire vive LPDDR5 et d’une batterie à charge rapide de 65 W. La série TravelMate a introduit la technologie Dust Defender d’Acer pour empêcher la poussière d’atteindre les composants internes de l’ordinateur portable. L’ordinateur portable est également équipé d’une caméra IR 1080p, de la technologie Privacy-Focused Sensing, d’un capteur d’empreintes digitales, d’un clavier rétroéclairé, du Wi-Fi 6E et de la 5G.

Prix et disponibilité

Acer annonce que l’Acer Swift X 16 sera disponible en Europe en juin, à partir de 1 566 euros. Le Chromebook Spin 714 sera vendu au prix de 999 euros, et sera disponible en juillet.

Les séries Predator, Acer Vero et TravelMate seront disponibles à partir de juin respectivement à un prix de départ de 2 199 euros, 899 euros et 999 euros.