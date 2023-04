Google Meet vous permet désormais de désactiver les distrayants flux vidéo

Cette fonctionnalité est en cours de déploiement sur les smartphones et les ordinateurs de bureau. L’option permettant de désactiver le flux vidéo des autres participants sera disponible pour tous les clients de Google Workspace et les anciens utilisateurs de G Suite Basic ou Business.

Pourquoi faire cela ? Peut-être voulez-vous vous concentrer sur certains participants à la vidéoconférence à laquelle vous participez. Vous voulez peut-être écouter la personne qui présente la réunion, ou un autre participant vous empêche d’accorder toute votre attention à ce qui est dit et montré. Vous avez peut-être un forfait mensuel de données et vous souhaitez réduire la quantité de données consommées par une vidéoconférence Google Meet.

En outre, la désactivation des tuiles vidéo n’affectera que votre vue et non celle des autres participants.