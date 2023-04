Apple abandonnera ces iPhone après le lancement de l’iPhone 15

Comme chaque année, Apple présentera de nouveaux iPhone sous la forme de la gamme iPhone 15. Toutefois, certains modèles seront abandonnés, comme c’est le cas chaque année. Un récent rapport présente les modèles qui pourraient être abandonnés après le lancement de l’iPhone en 2023.

Un rapport de Tom’s Guide évoque les modèles d’iPhone qui ne seront plus officiellement disponibles. Il s’agit notamment de l’iPhone 12, vieux de trois ans, qui figure toujours sur le site Web de l’entreprise. L’abandon de ce modèle ne semble pas être un choc étant donné qu’Apple ne prend généralement pas en charge les smartphones plus anciens. Il sera remplacé par l’iPhone 13.

Les modèles phares actuels, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, devraient également figurer sur la liste, ce qui, une fois encore, n’est pas surprenant puisqu’Apple abandonne les modèles Pro une fois que leurs successeurs sont sortis.

Quant à l’iPhone 14 et à l’iPhone 14 Plus, ils poursuivront leur chemin, mais devraient bénéficier d’une baisse de prix, ce qui est un autre rituel qui se produit après le lancement des nouveaux iPhone. Le dernier iPhone sur la liste des produits à supprimer sera l’iPhone 13 mini.

La gamme mini étant épuisée depuis longtemps, il serait logique qu’Apple en arrête la production. Toutefois, il est possible que l’iPhone 13 mini reste encore un peu dans les cartons en tant que petit téléphone d’Apple. Une chose à retenir est que même si les iPhone susmentionnés ne sont pas fabriqués par Apple, vous pourrez toujours les acheter auprès de vendeurs tiers jusqu’à épuisement des stocks.

Rendez-vous en septembre

Nous aurons plus de détails à ce sujet lorsque la nouvelle série d’iPhone 15 arrivera en septembre. Elle comprendra très probablement l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Tous les modèles bénéficieront de plusieurs améliorations ; ils devraient être dotés d’un port USB Typ-C, d’une interface Dynamic Island, etc.

Vous pouvez également vous attendre à des changements de design pour les modèles Pro.