Microsoft travaillerait sur une Surface Pro de 11 pouces, et une Surface Go 4 ARM

La gamme de tablettes Surface Pro 9 de Microsoft est proposée avec un choix de processeurs Intel ou Qualcomm, ce qui signifie que les clients peuvent choisir un modèle doté d’une puce x86 pour les meilleures performances et la compatibilité avec les applications existantes, ou d’une puce ARM pour une plus grande autonomie et la prise en charge optionnelle de la 5G. Il semble maintenant que Microsoft pourrait offrir des choix analogues à sa gamme de tablettes d’entrée de gamme Surface Go.

À 6 mois de la date à laquelle Microsoft annonce généralement des changements dans la gamme Surface, les rumeurs et les fuites commencent à affluer. Windows Central rapporte que Microsoft pourrait envisager une version ARM de la Surface Go 4, ainsi qu’une version plus petite de 11 pouces de la Surface Pro.

Ce serait la première fois que la gamme Surface Go serait équipée d’un processeur ARM. La Surface Go 4 porterait le nom de code Tanta et serait livrée avec le Snapdragon 7c Soc dans le modèle d’entrée de gamme. Cela donnerait à la Surface Go 4 des performances analogues à celles des précédents modèles Intel, mais avec une meilleure efficacité et une meilleure autonomie.

N’oublions pas que la Surface Go est le produit d’entrée de gamme de la gamme Surface et que le processeur le plus performant est un Intel Core I3. L’utilisation d’un processeur ARM pourrait permettre à Microsoft de proposer une connectivité 5G, mais rien ne le prouve pour l’instant. Une version Intel est censée rester en place pour ceux qui la préfèrent.

Nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’elle conserve l’écran de 10,5 pouces avec un ratio 3:2 et la prise en charge d’accessoires, notamment un clavier détachable et le Surface Pen.

Une Surface Pro plus petite

Parallèlement à la Surface Go 4, Microsoft travaillerait sur une nouvelle Surface Pro de 11 pouces. À l’heure actuelle, Microsoft ne livre sa Surface Pro 9 qu’avec un écran de 13 pouces, dans des modèles équipés de processeurs Arm et Intel.

La Surface Pro 11 pouces porte le nom de code Luxar et sa forme et sa taille sont analogues à celles de la Surface Go. Nous nous attendons à ce que la Surface Pro de 11 pouces ait des composants internes mis à niveau et conserve son écran à 120 Hz. Windows 11 a été mis à jour avec un nouveau mode tablette, il n’est donc pas surprenant que Microsoft envisage des tailles plus proches de celles des tablettes. Le fait d’avoir des versions 11 et 13 pouces serait analogue à ce qu’Apple propose avec les modèles iPad Pro de 11 et 13 pouces.

On ne sait pas exactement quand ces deux petites tablettes apparaîtront. Windows Central affirme qu’il est peu probable qu’elles soient livrées avant l’automne, et que nous devrons donc attendre le début de l’année prochaine pour voir les dernières petites tablettes Surface de Microsoft. Intel et Microsoft faisant tous deux allusion à un système d’exploitation Windows 12 non annoncé, nous pourrions assister à une année chargée pour le matériel Surface en 2024, en particulier si Microsoft souhaite expédier du matériel avec des puces optimisées pour gérer les charges de travail d’IA qui « réinventeront la façon dont vous faites tout sous Windows ».