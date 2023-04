Samsung dévoile officiellement son nouveau smartphone abordable, le Galaxy A24

Ce n’était qu’une question de temps avant que Samsung ne dévoile son prochain appareil, le Galaxy A24. Après quelques fuites qui ont révélé à peu près tout sur le smartphone, Samsung a finalement présenté le Galaxy A24 dans au moins une région.

Samsung Vietnam est le premier à dévoiler le Galaxy A24, alors que les premières rumeurs affirmaient que le smartphone serait d’abord présenté au Moyen-Orient. Selon la liste publiée sur le site Web de Samsung, le Galaxy A24 sera disponible à l’achat en quatre coloris : noir, bordeaux, citron vert et argent.

Malheureusement, aucun prix n’est mentionné, mais la rumeur veut que le smartphone coûte moins de 200 euros. C’est un prix décent pour ce que le smartphone a à offrir en termes de spécifications. D’ailleurs, presque toutes les informations qui ont fuité ces dernières semaines semblent être exactes.

Pour commencer, le Galaxy A24 est effectivement équipé d’un grand écran Super AMOLED de 6,5 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone est également équipé d’un processeur octa-core Helio G99 de MediaTek cadencé à 2,2 GHz, associé à 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne (jusqu’à 1 To par la carte micro SD).

Les amateurs de photographie seront ravis d’apprendre que le Galaxy A24 ne déçoit pas en matière de caméra. Le smartphone est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, couplé à un capteur ultra-large de 5 mégapixels et à un capteur macro de 2 mégapixels.

Une grosse batterie sous le capot

Sous le capot, le Galaxy A24 est doté d’une énorme batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge de 25 W. Parmi les autres caractéristiques du smartphone figurent un capteur d’empreintes digitales, une caméra frontale de 13 mégapixels, la NFC (Near Field Communication) et la prise en charge d’une double carte SIM.

Étonnamment, Samsung n’a pas révélé quelle version d’Android le Galaxy A24 utilisera au lancement, mais les précédentes rumeurs indiquent qu’il s’agit d’un smartphone Android 12, qui sera probablement mis à jour vers Android 13 plus tard dans l’année.