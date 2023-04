Une fuite massive du Pixel Fold révèle les moindres détails du smartphone

Après des années de spéculation, de rumeurs et de fuites, le Pixel Fold a enfin fait l’objet d’une fuite complète. Nous avons obtenu des bribes d’informations au fur et à mesure que Google augmentait sa production pour sa première incursion dans le domaine des smartphones pliables, mais grâce à Jon Prosser de Front Page Tech, nous connaissons désormais tous les détails du nouvel appareil, de ses spécifications à son prix.

Dans une vidéo YouTube, Prosser détaille tout ce à quoi les fans doivent s’attendre, en commençant par un détail qui a été très contesté dans les fuites depuis des mois : le prix. Selon Prosser, le Pixel Fold sera proposé à deux niveaux de prix, comme c’est généralement le cas pour de nombreux flagships modernes. La version 256 Go coûte 1 799 dollars et sera proposée dans les couleurs Chalk et Obsidian, tandis que la version 512 Go coûtera 1 919 dollars, mais ne sera proposée que dans la couleur noire Obsidian. Les deux variantes de stockage seront dotées d’une mémoire vive de 12 Go.

Ces deux prix se situent dans la droite ligne d’autres offres pliables telles que le Galaxy Z Fold 4, dont le prix est identique pour les mêmes options de stockage. Toutefois, pour justifier son prix, Google offrira une Pixel Watch gratuite à l’achat de chaque Pixel Fold.

Prosser ne donne pas de détails supplémentaires concernant cette offre, il n’est donc pas clair si elle sera exclusivement réservée à ceux qui achètent le Fold depuis le Google Store ou s’il s’agit d’une offre limitée dans le temps. Cela pourrait être l’occasion de pousser les gens à investir dans la première tentative de smartphone pliable de l’entreprise, car qui n’aime pas la technologie gratuite ?

En ce qui concerne les spécifications, les informations partagées par Prosser sont assez conformes à ce que nous avons entendu dans les rumeurs. L’écran avant du Pixel Fold sera un écran OLED de 5,8 pouces d’une résolution full HD+ avec un ratio 17.4 : 9 et une densité de pixels de 408 ppp. Lorsqu’il est déplié, l’écran intérieur est un écran OLED de 7,6 pouces avec un ratio 6:5 et une densité de 380 ppp. Les deux écrans ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui leur confère la fluidité qui est devenue la norme dans l’industrie.

Un teaser pour attirer les foules ?

Le Pixel Fold est censé avoir une autonomie « supérieure à 24 heures » et peut atteindre 72 heures en mode d’économie de batterie extrême. Cependant, Google n’est pas étranger à la vaste surestimation de l’autonomie de ses appareils. En termes de processeurs, il arborera un processeur Tensor G2 et utilisera le coprocesseur Titan M2 — les mêmes puces que l’on retrouve dans les Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Pour ses caméras, le Pixel Fold aura trois objectifs à l’arrière : un objectif principal de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 10,8 mégapixels et un téléobjectif de 10,8 mégapixels doté d’un zoom optique 5x et d’un zoom super-résolution 20x. La caméra frontale disponible lorsqu’il est plié est un objectif de 9,5 mégapixels, tandis que la caméra frontale à l’intérieur de l’écran est un objectif standard de 8 mégapixels.

Comme indiqué dans une précédente fuite, le Pixel Fold sera dévoilé dans son intégralité le 10 mai lors de la conférence Google I/O 2023, et les précommandes seront lancées sur le Google Store le même jour. Les précommandes pour les autres opérateurs commenceront le 30 mai, et le smartphone arrivera officiellement dans les rayons le 27 juin.

Selon Prosser, Google prévoit un teaser pour le Fold le 26 avril afin de susciter l’enthousiasme du public pour la conférence Google I/O. Cependant, il précise que les plans de Google pourraient changer maintenant que le téléphone a fait l’objet d’une fuite complète.