Xiaomi lance le Smart Band 8 avec une autonomie et un design améliorés

Alors que le Xiaomi 13 Ultra et la Pad 6 ont été les points forts de l’événement de lancement de l’entreprise en Chine, plusieurs utilisateurs attendaient avec impatience de tout savoir sur le très attendu Smart Band 8. Oui, nous avons vu le lancement du bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 lors de l’événement ; avec un design familier, mais un certain nombre de nouvelles façons d’enfiler le wearable. Ne perdons donc pas de temps et découvrons tout ce qu’il faut savoir sur le Smart Band 8 de Xiaomi.

Comme ses prédécesseurs, le Smart Band 8 de Xiaomi est proposé au prix de 249 yuans (~ 35 euros) pour la variante standard. La variante NFC du Smart Band 8 est proposée à 299 yuans (~ 40 euros) en Chine. À l’heure actuelle, nous ne savons pas si le Smart Band 8 sera commercialisé dans le monde entier (ou en France).

Le design

Cela dit, parlons d’abord du design du Xiaomi Smart Band 8. Alors que le marché des bracelets connectés a été usurpé par des smartwatches à petit prix doté de nombreuses fonctionnalités, Xiaomi reste fidèle à ses principes avec ce lancement. Le Smart Band 8 conserve son design en forme de pilule, mais apporte des améliorations mineures pour une meilleure personnalisation.

L’entreprise a enfin modifié le fonctionnement du bracelet de la montre. Au lieu du bracelet qui englobe la pilule, le Smart Band 8 adopte désormais un nouveau mécanisme de déverrouillage rapide. Il devrait être plus facile de changer de bracelet en un clin d’œil. De plus, les désuets bracelets ayant disparu, la pilule est désormais proposée avec une texture métallique en noir (avec bracelet en silicone noir) et en or (avec bracelet en silicone ivoire).

Par ailleurs, Xiaomi commercialise désormais le Smart Band 8 comme un tracker d’activité à la pointe de la mode. En outre, la société a souligné que vous pouvez utiliser ce dispositif portable avec des accessoires tels qu’un pendentif, une pilule d’activité en forme de haricot attachée aux lacets de vos chaussures, et plus encore.

Écran

Le Smart Band 8 est doté d’un écran tactile AMOLED de 1,62 pouce (identique au Mi Band 7) avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité maximale de 600 nits et une densité de pixels de 326 ppp. L’accent mis sur la mode permet à Xiaomi de proposer jusqu’à 200 cadrans de montre sur ce bracelet d’activité. Vous pouvez les changer depuis l’application Xiaomi Health.

Sur la scène de l’événement, Xiaomi a également mentionné que certains utilisateurs avaient essayé de jouer à des jeux sur ce minuscule écran, ce qui était intrigant. Il semble que l’idée ait plu à l’équipe, puisque le Smart Band 8 est livré avec des cadrans de montre spéciaux qui vous permettent de jouer à des jeux. Il s’agit de jeux tels que 2048.

Suivi de la forme et de la santé

L’un des domaines dans lesquels le Smart Band 8 n’a pratiquement pas changé est celui du suivi de la santé et de la condition physique. Il prend désormais en charge plus de 150 modes sportifs, dont la marche, la course, le vélo, l’haltérophilie, la natation et bien d’autres encore.

Cependant, le tracker de marche/course en forme de haricot apporte une tonne de nouvelles fonctionnalités au dispositif portable. Il permet de suivre des données professionnelles telles que la fréquence des foulées, la longueur des foulées, le ratio de vacuité du contact avec le sol, la force d’impact au sol, etc. Il est même possible d’attacher le Smart Band 8 à des gants de boxe pour l’utiliser comme une manette de jeu et maîtriser les mouvements dans les jeux de rythme.

En outre, le Smart Band 8 prend en charge le suivi continu de la fréquence cardiaque et du sommeil, la surveillance de l’oxygène dans le sang, le suivi des menstruations pour les femmes, et bien d’autres choses encore.

Autonomie de la batterie

Enfin, Xiaomi affirme que le Smart Band 8 offre une meilleure autonomie. Il peut facilement tenir 16 jours sur une seule charge (mieux que les 14 jours du Mi Band 7) en mode standard, avec l’écran toujours allumé (AOD) désactivé. L’autonomie descend à environ 6 jours sur une seule charge si vous activez l’AOD.

En outre, l’entreprise affirme que le Smart Band 8 prend en charge la charge rapide. Vous pouvez charger complètement sa batterie de 190 mAh en seulement 1 heure. Un chargeur magnétique est fourni dans la boîte, ce qui est très bien.