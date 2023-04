Matter arrive sur votre thermostat Nest

Malgré son potentiel de normalisation de tous les appareils de la maison connectée, Matter, quel que soit leur fabricant ou l’écosystème auquel ils sont destinés, a connu quelques difficultés. Mais, il reprend lentement mais sûrement du poil de la bête. Le Nest Thermostat est le dernier appareil en date, et peut-être l’un des plus importants, à bénéficier de la prise en charge de Matter.

Google a annoncé le déploiement officiel de Matter sur le Nest Thermostat sous la forme d’une mise à jour over-the-air, qui devrait être disponible pour tous dans les prochaines semaines, à partir d’aujourd’hui.

Grâce à cette mise à jour, vous pourrez utiliser votre thermostat, y compris changer sa température et son mode, à l’aide de n’importe quelle plateforme ou application de maison intelligente de votre choix.

Vous pouvez utiliser Google Home ou tout autre écosystème compatible avec Matter, comme Apple Maison, Samsung SmartThings ou Amazon Alexa. En outre, toutes les communications au sein de l’écosystème seront locales, ce qui garantit une meilleure fiabilité et, bien sûr, une plus grande rapidité.

Il convient de noter ici que seul le Nest Thermostat le plus récent, celui sorti en 2020, bénéficie de cette mise à jour pour le moment. Lorsque vous l’obtiendrez, vous verrez une nouvelle section Matter dans les paramètres de l’application Google Home, qui permettra d’appairer Matter. Vous n’avez rien à faire : votre thermostat devrait se mettre à jour tout seul dans les prochains jours.

Le Nest Thermostat est le premier appareil Google Nest compatible avec Matter qui peut être ajouté et contrôlé par n’importe quelle plateforme Matter. Les autres produits que Google a mis à jour vers Matter — l’enceinte originale Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub (première et seconde génération), Nest Hub Max et Nest Wifi Pro — sont tous des contrôleurs Matter. Cela signifie qu’ils peuvent contrôler les appareils Matter, mais qu’ils ne sont pas eux-mêmes des appareils Matter. Vous ne pouvez donc pas contrôler votre Nest Hub Max depuis Apple Home, par exemple.

Matter est toujours déroutant à utiliser et incomplet, avec un manque de support cohérent à travers tous les écosystèmes qui sont censés jouer ensemble. La plateforme Alexa d’Amazon ne prend toujours pas en charge les appareils Thread (qui est un protocole clé de Matter), et en l’absence d’applications iOS d’Amazon ou de Google fonctionnant avec Matter, vous ne pouvez pas utiliser un iPhone pour configurer des appareils Matter dans les applications de ces plateformes. De plus, il y a encore très peu d’appareils Matter à contrôler avec ces applications, si elles devaient arriver un jour. Mais les thermostats sont l’un des appareils de la maison connectée les plus populaires, et l’ajout du Nest Thermostat pourrait bien marquer un tournant dans le déploiement de Matter.