Google lancerait de nouveaux outils de recherche alimentés par l’IA le mois prochain

Pendant des années, Google a été le maître incontesté des moteurs de recherche, tandis que Bing de Microsoft était un peu la risée de tous. Mais, il semble aujourd’hui que le leader du marché ne trouve plus cette plaisanterie amusante et qu’il soit même effrayé. Il y a quelques mois à peine, la simple idée que Google se préoccupe un tant soit peu de Bing était particulièrement cocasse. Bien qu’il soit intégré à Windows 11 et à son navigateur Web Edge, le moteur de recherche était à peine utilisé, tandis que la domination de Google sur le marché semblait intouchable.

Cependant, avec l’émergence de ChatGPT, un chatbot d’intelligence artificielle (IA) aux possibilités presque illimitées, les choses ont changé. Microsoft, qui est partenaire d’OpenAI, la société à l’origine des modèles de langage GPT utilisés par ChatGPT, a rapidement compris ces possibilités et a intégré la technologie dans Bing, ce qui permet aux utilisateurs de faire des recherches sur le Web, de poser des questions ou de faire des demandes en « discutant » avec Bing de manière naturelle.

Malgré quelques difficultés initiales, cette technologie a permis aux utilisateurs de remarquer (et d’utiliser) Bing, et il semble qu’elle ait ébranlé Google. Google a mis en place son propre chatbot d’IA, Bard, peu après la mise à niveau de l’IA de Bing, mais malgré quelques fonctionnalités prometteuses, il ne semble pas avoir capté l’imagination du public de la même manière que Bing et ChatGPT. Aujourd’hui, Google est en proie à une « panique » face aux concurrents de l’IA.

Google lancera le mois prochain de nouveaux outils de recherche alimentés par l’IA, qui seront complétés à l’automne, rapporte le New York Times. Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles exclusivement aux États-Unis et seront initialement proposées à un maximum d’un million d’utilisateurs, précise le NYT. On ne sait pas exactement ce que ces outils offriront, mais ils s’appuieront probablement sur les promesses de conversation du chatbot expérimental Bard de Google. Ils sont développés sous le nom de code « Magi ».

Ces projets s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par Google pour faire face à la menace posée par de nouveaux systèmes tels que le chatbot Bing Chat de Microsoft et ChatGPT d’OpenAI. Nombreux sont ceux qui pensent que ces chatbots pourraient un jour remplacer les moteurs de recherche traditionnels comme Google, malgré leurs défauts.

Focus sur l’IA

Selon le NYT, la position de Google est tellement menacée que Samsung envisage de remplacer Google par Bing comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils mobiles. Cet accord représente un chiffre d’affaires annuel estimé à 3 milliards de dollars pour Google (l’entreprise a conclu un accord analogue avec Apple, d’une valeur d’environ 20 milliards de dollars), mais il n’est pas certain que Samsung envisage sérieusement ce changement. L’entreprise a peut-être été influencée par les travaux de Microsoft en matière d’IA, mais elle pourrait aussi simplement profiter du moment de faiblesse de Google.

Outre les nouvelles fonctionnalités développées dans le cadre du projet Magi, Google prévoit également une refonte plus radicale de son moteur de recherche. Cependant, le Times indique qu’il n’y a « pas de calendrier précis quant à la date de sortie de la nouvelle technologie de recherche ».

Google serait également en train de développer une série d’autres outils d’IA, notamment un générateur d’images d’IA appelé GIFI, un système d’apprentissage des langues appelé Tivoli Tutor, et une fonction appelée Searchalong qui intégrerait un chatbot dans le navigateur Chrome de Google pour répondre à des questions liées à la page Web en cours. Cette fonctionnalité est analogue à la barre latérale Bing Chat de Microsoft pour son navigateur Edge.

Si Google veut vraiment nous impressionner, elle devrait prendre son temps. Après tout, il a encore de nombreux atouts à faire valoir. Il reste de loin le moteur de recherche le plus utilisé au monde, ce qui confère à ses outils d’IA un avantage considérable, puisqu’ils peuvent être formés à partir d’une quantité massive de données.