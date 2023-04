Google panique ! Samsung envisage Bing comme moteur de recherche par défaut sur les smartphones Galaxy

La course pour apporter les meilleures capacités de l’IA à la recherche sur le web s’est accélérée. Après le récent lancement de Bing Chat, alimenté par ChatGPT, Google a du fil à retordre. Aucune entreprise n’est invincible et après des années de second rang derrière Google, Bing de Microsoft commence à apparaître comme une véritable menace. L’intégration de la technologie du chatbot d’intelligence artificielle ChatGPT dans Bing l’a rendu plus intelligent qu’auparavant et certains, dont Samsung apparemment, pensent qu’il est temps d’abandonner Google Recherche au profit de Bing.

Google a appris en mars que Samsung envisageait de faire de Bing le moteur de recherche par défaut de ses appareils, selon le New York Times. Actuellement, Google est le moteur de recherche par défaut de l’iPhone et des smartphones et tablettes Samsung Galaxy.

Les employés de l’entreprise ont été choqués d’apprendre la décision de Samsung et sont entrés en mode panique. Après tout, le contrat de Google avec Samsung lui rapporte un revenu annuel estimé à 3 milliards de dollars. Et si Samsung s’engage dans cette voie, Apple pourrait bien être la prochaine à lui faire perdre un revenu annuel de 20 milliards de dollars.

Google a apparemment déclaré un code rouge face à la menace que représentent les concurrents de l’IA tels que le fabricant de ChatGPT, OpenAI. Après plus de 20 ans de règne sur le secteur de la recherche, Google a le sentiment que sa domination est en train de s’effriter. Il a réagi en accélérant le travail sur ses propres technologies d’IA.

L’entreprise dote son moteur de recherche actuel de nouvelles fonctions d’IA et souhaite également créer un nouveau moteur de recherche alimenté par l’IA, selon le NYT. Ce nouveau moteur de recherche offrirait une expérience plus personnalisée que l’actuel en essayant d’anticiper les besoins des utilisateurs.

Le contrat entre Google et Samsung est en cours de négociation

Samsung est le premier fabricant de smartphones au monde et a vendu 259 millions d’unités l’année dernière. Les smartphones et les tablettes du géant sud-coréen fonctionnent avec le système d’exploitation Android de Google. Il est donc compréhensible que les employés aient été choqués que Samsung veuille passer à un autre moteur de recherche après 12 ans.

On ne peut pas dire avec certitude que l’accent mis par Microsoft sur l’IA est à l’origine de la décision de Samsung de passer à Bing, mais c’est ce que l’on a supposé chez Google. Le contrat entre les deux parties est en cours de négociation et il est probable que Samsung s’en tienne à Google pour l’instant. Un porte-parole de Google a déclaré au NYT que les fabricants de smartphones Android étaient libres d’adopter des technologies provenant de différentes entreprises.

Google travaille sur l’IA depuis des années, mais ne l’a pas encore totalement adoptée, car elle ne produit pas toujours des réponses correctes et neutres. L’entreprise a lancé son propre chatbot, Bard, en février, mais il n’a pas été aussi bien accueilli que ChatGPT, principalement parce qu’il s’est trompé sur une requête très simple.

Google est obsédé par la modernisation de l’expérience de son moteur de recherche, selon le rapport d’aujourd’hui, mais n’a pas de calendrier précis sur la date de sortie de la nouvelle technologie. Bien que Bard soit sans publicité, le nouveau moteur de recherche de l’entreprise ne le sera probablement pas. Après tout, l’activité de recherche est le poumon de Google. Elle représentait 162 milliards de dollars en 2022.