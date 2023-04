Instagram ajoute des mises à jour de Reels de type TikTok pour l’édition et la découverte

Instagram a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités de Reels pour son concurrent TikTok, y compris une nouvelle façon d’éditer des vidéos et de trouver du contenu tendance.

La nouvelle version de l’éditeur d’Instagram Reels rendra l’édition plus facile et plus agréable. Meta a confirmé cette mise à jour d’Instagram le vendredi 14 avril. « Nous nous efforçons de faire d’Instagram une maison pour les créateurs comme vous afin d’exprimer votre créativité, de vous connecter avec votre public et de gagner votre vie », a déclaré l’entreprise technologique dans son article de blog officiel. Meta a ajouté que ces améliorations de Reels permettraient aux utilisateurs de faire ce qu’ils font le mieux sur Instagram.

Ce nouvel éditeur de Reels d’Instagram est déjà disponible dans le monde entier, et les utilisateurs d’iOS et d’Android peuvent en profiter. Meta a expliqué que le nouvel éditeur Instagram Reels aiderait les utilisateurs à aligner et à chronométrer plus facilement les éléments de leurs vidéos aux bons moments. Grâce à cela, les Reels d’Instagram seront plus attrayants pour les spectateurs.

Plus précisément, le nouvel éditeur d’Instagram Reels regroupera tous les éléments nécessaires (clips vidéo, audio téléchargé, autocollants et superpositions de texte) au sein d’un écran d’édition unifié au lieu de devoir le faire en plusieurs étapes. Des images partagées par l’entreprise montrent une fonction d’édition de la timeline analogue à celle de TikTok, qui permet d’aligner les clips audio et vidéo et de rendre les transitions plus fluides.

Grâce à cette configuration, les utilisateurs pourront ajuster le positionnement de leurs clips vidéo afin que leurs séquences soient parfaitement synchronisées avec l’audio/la musique.

Autres améliorations d’Instagram Reels

Outre la refonte de l’éditeur Instagram Reels, Meta a également annoncé la nouvelle destination des tendances. Les tendances et les défis faciles à recréer font partie de ce qui a fait de TikTok un incubateur de contenu viral, et jusqu’à présent, il n’y avait pas de moyen rapide de voir ce qui gagnait du terrain sur Reels.

Cette nouvelle fonctionnalité affichera tous les meilleurs clips audio et les hashtags afin que les créateurs de contenu sachent ce qui est tendance. Les utilisateurs peuvent accéder à ce nouvel onglet à partir du tableau de bord. Les utilisateurs peuvent ensuite enregistrer l’audio pour plus tard ou l’appliquer directement à leur propre vidéo.

La mise à jour comprend également des outils permettant aux créateurs d’analyser les performances de leur contenu et de s’engager avec leurs fans. Un nouvel ajout au tableau de bord analytique indiquera le temps total passé par le public à regarder un Reel, y compris les rediffusions, ainsi que la durée moyenne de visionnage de la vidéo, et informera un créateur lorsqu’un nouvel abonné l’aura trouvé grâce à une vidéo Reel.