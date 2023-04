Apple utilisera des matériaux recyclés pour ses batteries, et plus encore d’ici 2025

Apple utilisera des matériaux recyclés pour ses batteries, et plus encore d'ici 2025

Comme de nombreuses entreprises dans le monde, Apple s’oriente désormais vers l’utilisation de matériaux recyclés pour ses différentes technologies, y compris pour la production de ses batteries, un objectif qu’elle prétend atteindre d’ici à 2025. Au lieu d’utiliser de nouveaux matériaux pour la production, le géant de Cupertino les remplacera par des matériaux recyclés qui apporteront toujours la même puissance aux appareils.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de ses objectifs ambitieux à l’horizon 2030, axé sur une démarche de neutralité carbone de la part de l’entreprise, qui va au-delà de son Apple Park en Californie, alimenté par des énergies propres.

Le dernier communiqué de presse d’Apple annonce son intention de prendre d’autres mesures pour atteindre ses objectifs de neutralité carbone, avec la proposition de construire de nouvelles batteries utilisant 100 % de cobalt recyclé pour alimenter bientôt ses appareils. Ce n’est pas tout, puisque les futurs aimants conçus par Apple utiliseront également à l’avenir des métaux à base de terres rares recyclés à 100 %.

L’entreprise prévoit également de modifier la conception de ses circuits imprimés en utilisant des soudures à l’étain et des plaquages en or 100 % recyclés.

Le géant de Cupertino affirme qu’en 2022, les deux tiers de l’aluminium utilisé, les trois quarts des métaux des terres rares et 95 % du tungstène utilisés dans les produits Apple proviendront de matériaux absolument recyclés.

Le plan 2030 de neutralité carbone d’Apple

« Notre ambition d’utiliser un jour 100 % de matériaux recyclés et renouvelables dans nos produits va de pair avec Apple 2030 : notre objectif d’obtenir des produits neutres en carbone d’ici 2030 », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple chargée de l’environnement, de la politique et des initiatives sociales. Apple s’efforce également d’éliminer le plastique de ses emballages d’ici à 2025, un objectif détaillé dans son annonce. La firme utilise également des robots pour extraire et recycler ces matériaux afin de les utiliser pour la production.

En plus d’être l’un des noms les plus célèbres de la technologie, Apple s’enorgueillit également des nombreuses actions en faveur du développement durable que l’entreprise a engagées depuis longtemps. L’une des réalisations les plus appréciées du géant de Cupertino en matière de respect de l’environnement est son installation dans l’Apple Park, un bâtiment alimenté par l’énergie solaire et axé sur l’énergie propre.

Il y a deux ans, Apple a publié un rapport sur ses projets de neutralité carbone à l’horizon 2030, détaillant les nombreux changements que l’entreprise entend mettre en œuvre pour transformer ses efforts en faveur de l’environnement. Outre son siège social à énergie propre déjà existant, Apple cherche à faire davantage pour le monde en recherchant des sources alternatives, etc.

L’utilisation de nouveaux matériaux recyclés pour les nouvelles batteries d’Apple destinées à alimenter sa technologie est une autre étape vers les objectifs à long terme de l’entreprise d’ici la fin de la décennie. Les nombreux projets visant à opter pour des énergies propres et à utiliser des matériaux renouvelables n’affecteront pas la manière dont Apple livre ses produits, afin de les rendre plus respectueux de l’environnement à l’avenir.