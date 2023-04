Google Maps met à jour son exploration des parcs nationaux

Avec cette mise à jour, l’une des principales nouveautés de Google Maps ce mois-ci permettra aux utilisateurs d’identifier les lieux les plus populaires d’un parc. Ainsi, les utilisateurs pourront obtenir des informations détaillées sur les parcs nationaux, y compris les sentiers de randonnée, les aires de pique-nique, les points d’intérêt et bien plus encore. Les informations fournies incluront également les heures d’ouverture, les tarifs d’entrée et les restrictions éventuelles pour chaque parc national.

En plus des informations pratiques, les utilisateurs pourront également consulter des photos et des avis d’autres visiteurs sur les parcs nationaux. Ces détails consistent souvent en des vidéos et des commentaires de personnes qui ont déjà visité l’endroit. Cela leur permettra de mieux planifier leur visite en fonction des expériences et des recommandations d’autres personnes.

Une autre fonctionnalité majeure à venir permet aux utilisateurs de Maps de voir les sentiers populaires du début à la fin. L’application mettra désormais en évidence l’itinéraire complet d’un sentier sur la carte, au lieu de n’afficher qu’une épingle. En outre, Maps fournira également des informations complémentaires sur un sentier fournies par la communauté, telles que le type de sentier, sa difficulté et s’il est adapté à la course à pied, à la marche ou au cyclisme.

La prochaine nouveauté, qui sera disponible dans le courant du mois, a pour but de fournir des indications plus détaillées sur les parcs nationaux des États-Unis. Les entrées des parcs seront mises en évidence sur la carte, de sorte que vous pourrez demander des indications pour vous rendre à pied ou à vélo sur un sentier et que Maps vous indiquera la bonne direction.

Uniquement aux États-Unis pour le moment

Enfin, une autre fonctionnalité utile, qui sera intégrée à Maps en avril, permettra aux utilisateurs de mettre Maps hors ligne tout en continuant à consulter l’application. Une nouvelle façon de télécharger la carte d’un parc hors ligne sera disponible dès la mise à jour de l’application. Il suffit de cliquer sur le bouton « Télécharger » de la fiche Google Maps du parc pour le télécharger et l’utiliser hors ligne.

La mise à jour de Google Maps pour les parcs nationaux des États-Unis sera disponible sur les versions Web et mobile de l’application. Elle sera étendue aux parcs du monde entier dans les mois à venir.

Que vous soyez un amoureux de la nature, un randonneur passionné ou simplement à la recherche d’idées pour votre prochaine escapade, la mise à jour de Google Maps pour les parcs nationaux vous aidera à découvrir et à planifier votre visite dans ces trésors naturels.