Google s’apprête à supprimer votre compte Fitbit

Si vous êtes un fier utilisateur de longue date de Fitbit, vous remarquerez quelque chose de différent dans l’application Fitbit dans le courant de l’année.

Google a annoncé qu’elle allait déployer les comptes Google pour Fitbit afin d’aider les utilisateurs de Fitbit à accéder au meilleur de Fitbit avec Google, à partir de cet été. Google a renforcé sa collaboration avec Fitbit pour la Pixel Watch, lancée l’année dernière, qui offre des fonctions de santé et de fitness de premier ordre.

À partir de cet été, vous pourrez utiliser un compte Google pour vous connecter à votre Fitbit. Si vous possédez déjà un compte Fitbit, vous pouvez choisir de le remplacer par un compte Google. Un compte Google vous offrira davantage de fonctionnalités et conservera toutes les données de votre Fitbit. Le fait que cela n’affecte pas les données des utilisateurs et les données historiques des utilisateurs rend la transition tout à fait indolore.

Vous bénéficierez également d’une connexion facile et d’une sécurité et d’une confidentialité de premier ordre. Voyons ce qu’un compte Google peut vous apporter :

Google a également indiqué que les utilisateurs actuels de Fitbit ne sont pas obligés de passer immédiatement à un compte Google, mais qu’ils devront le faire d’ici 2025. En revanche, les nouveaux utilisateurs de Fitbit devront s’enregistrer avec un compte Google dès cet été.

Majd Bakar, vice-président de Fitbit Engineering, a commenté cette annonce :

En passant aux comptes Google, nous pouvons créer une meilleure base pour l’avenir de Fitbit et vous offrir plus d’avantages. Il s’agit d’une étape clé pour vous apporter plus de fonctionnalités utiles et amusantes. Nous avons beaucoup d’autres choses en réserve et nous sommes impatients de les partager bientôt.