Le nouveau MacBook Air de 15 pouces semble plus probable que jamais

Ross Young, analyste en affichage et auteur de fuites réputé, a récemment partagé un tweet avec ses abonnés, indiquant que la production de panneaux pour le MacBook Air de 15 pouces plus grand a commencé en février et s’est intensifiée en mars, et qu’une nouvelle montée en puissance est prévue pour le mois d’avril.

Young a indiqué dans ce tweet réservé aux abonnés que, bien qu’il ne connaisse pas le « calendrier précis du lancement », il suppose que celui-ci pourrait avoir lieu fin avril ou début mai.

Cependant, il semble que même cette estimation soit un peu trop précoce, car il est peu probable que nous voyions le nouveau MacBook Air 15 pouces bientôt, puisque Apple n’organise apparemment pas d’événement au printemps — et il semble encore plus improbable qu’Apple laisse simplement tomber le nouveau produit dans un communiqué de presse.

Le nouveau MacBook pourrait toutefois être présenté lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple, ce qui correspondrait au calendrier de production actuel selon Young.

L’événement a lieu dans moins de deux mois et il serait plus logique que les nouveaux produits y fassent leur apparition, ce qui laisserait à Apple le temps de lancer le MacBook comme il se doit plus tard en juin.

Rendez-vous à la WWDC 2023

Nous nous attendons à voir quelques autres produits intéressants de la part d’Apple, comme le casque de réalité mixte dont on parle beaucoup et le nouveau Mac Pro attendu, qui sera alimenté par une puce Apple Silicon. Il faut également s’attendre à des mises à jour du système d’exploitation qui arriveront probablement sur les appareils des consommateurs peu de temps après l’événement de juin, et probablement quelques autres choses qui ont été gardées secrètes.

Avec tout cela et bien d’autres choses encore à attendre, il semble bien que nous ne verrons pas ce nouveau MacBook 15 pouces avant la WWDC. Il sera équipé de la nouvelle puce M2 Pro et rejoindra les légions de produits fonctionnant avec une puce Apple Silicon.