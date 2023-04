Le Snapdragon 8 Gen 3 sera doté d’un GPU 50 % plus puissant que le Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Gen 2 vers la fin de l’année dernière et nous l’avons déjà vu sous le capot de nombreux flagships. Il ne fait aucun doute que ce processeur constitue une amélioration significative par rapport au SoC 8 Gen 1, tant en termes de performances que d’efficacité. Des rumeurs circulent selon lesquelles Qualcomm repoussera encore les limites avec le Snapdragon 8 Gen 3, prévu pour le dernier trimestre de l’année.

Les informations concernant la prochaine génération de puces qui équipera les meilleurs smartphones de Samsung comme la série Galaxy S24 de Samsung l’année prochaine sont lentement diffusées par les canaux habituels qui traitent des fuites concernant les processeurs mobiles.

Nous avons d’abord appris que le Snapdragon 8 Gen 3 sera proposé dans une configuration plus puissante que l’actuel Snapdragon 8 Gen 2 et maintenant le célèbre Digital Chat Station affirme que le nouveau GPU Adreno 750 sera 50 % plus puissant que l’actuel Adreno 740 du S23.

Alors que le processeur du Galaxy Gen 2 dispose d’un cœur de haute performance, de quatre cœurs de milieu de gamme et de trois cœurs de calcul pour les tâches quotidiennes, le Snapdragon 8 Gen 3 arrivera avec deux cœurs de haute performance qui peuvent être augmentés à des vitesses d’horloge élevées de 3 GHz+, ainsi que trois cœurs de milieu de gamme dans la configuration suivante :

2 cœurs Arm « argent » portant le nom de code Hayes (A5xx)

3x cœurs Arm « or » portant le nom de code Hunter (A7xx)

2 cœurs Arm « titane » portant le nom de code Hunter (A7xx)

1 cœur Arm « gold+ » portant le nom de code Hunter ELP (Xn)

Cela garantirait une répartition plus équilibrée de la puissance et, si le Snapdragon 8 Gen 3 est construit sur le processus 3 nm, comme l’Apple A17 devrait l’être, l’augmentation des performances se fera avec une consommation d’énergie comparable à celle de son prédécesseur.

Qualcomm progresse encore !

Le Galaxy S23 Ultra, par exemple, fonctionne avec un Snapdragon 8 Gen 2 personnalisé appelé Mobile Platform for Galaxy, dont la fréquence est supérieure à celle de la version standard de 3,2 GHz, et qui donne du fil à retordre à Apple en ce qui concerne le GPU. Si le GPU Adreno 750 du Snapdragon 8 Gen 3 est effectivement 50 % plus rapide, la prochaine Mobile Platform for Galaxy sur les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra pourrait à nouveau battre le sous-système graphique du modèle iPhone 15 Ultra, qui sera son concurrent haut de gamme.

En résumé, avec le Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm a créé son meilleur chipset mobile depuis des années, et le Snapdragon 8 Gen 3 semble consolider ces tendances, même face au puissant chipset A17 d’Apple et à son processeur graphique.