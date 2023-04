Google Chrome prend en charge le WebGPU pour des graphiques Web plus rapides

Le célèbre navigateur de Google, Chrome, va bénéficier d’une mise à jour vers WebGPU après 6 ans de développement en collaboration avec Microsoft, Apple, Intel et Mozilla. Cette mise à jour devrait avoir un impact sur les applications et l’expérience de bureau, et peut-être sur d’autres navigateurs qui utilisent Chromium comme base.

En effet, Google a annoncé que WebGPU sera activée par défaut dans Chrome 113, dont la sortie est prévue dans environ trois semaines. Mais qu’est-ce qu’un WebGPU ? Pourquoi s’en préoccuper ? Eh bien, un WebGPU est fondamentalement une API qui vise à améliorer la façon dont Chrome utilise le matériel associé au système donné sur un appareil spécifique.

Ou, en termes plus simples : une application qui peut améliorer la façon dont votre matériel est utilisé par Chrome afin d’obtenir des résultats visuels plus jolis et plus impressionnants. Une amélioration des vitesses de calcul est également attendue, ce qui signifie moins de temps d’attente pour le chargement.

Mais prenons un exemple concret. Google Meet est une plateforme de communication en ligne qui permet aux utilisateurs de passer des appels vidéo. La vidéo faisant partie du département visuel, cette nouvelle API WebGPU aura également un impact sur Meet. Un exemple simple serait qu’elle augmentera la réactivité et la précision du flou que les utilisateurs peuvent appliquer à leur environnement lors d’un appel.

Selon un article de blog, WebGPU permet aux développeurs d’atteindre le même niveau de graphisme qu’aujourd’hui avec beaucoup moins de code et fournit « plus de trois fois des améliorations dans les inférences de modèles d’apprentissage automatique ». Ce dernier point est vraiment intéressant : l’amélioration des performances de l’apprentissage automatique était déjà intéressante en 2021, lorsque la fonction a été ajoutée à Chrome à titre expérimental, mais maintenant que nous sommes à l’ère des IA génératives et des modèles de langage volumineux, elle pourrait être encore plus bénéfique. Alors que des services comme Bard de Google et Bing Chat de Microsoft ne tirent pas vraiment parti de votre matériel local, il y a beaucoup de place pour des applications d’apprentissage automatique intéressantes qui le font.

Disponible dans Chrome 113

Bien entendu, cela pourrait également permettre aux développeurs d’écrire des jeux de meilleure qualité pour votre navigateur. Babylon.js propose une démo assez impressionnante que vous pouvez lancer si vous utilisez la version bêta de Chrome.

Cette mise à jour est également censée améliorer le rendu — dans ce contexte, la transformation d’images 2D en objets 3D. Les performances des technologies actuellement utilisées s’en trouveront accrues, ce qui permettra d’obtenir des résultats plus impressionnants pour des applications telles que le WebGL d’Unity, et les joueurs ont donc de quoi se réjouir. L’un des objectifs de cette mise à jour est, je cite, « de faire en sorte que les applications fonctionnent de manière portable sur différents systèmes d’utilisateurs et navigateurs ». Pour vous, cela signifie de meilleurs outils et des interactions plus productives.

La technologie est déjà disponible sur la version bêta stable de Chrome 113, et elle devrait d’abord être lancée sur les PC, suivie d’un déploiement sur Android et Linux plus tard.

En ce qui concerne Chrome, Google a annoncé mercredi qu’elle essaierait d’accélérer la sortie des prochaines versions du navigateur.