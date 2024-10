macOS Sequoia : la gestion des fenêtres s’améliore, mais reste en deçà de Windows 11

L’arrivée du redimensionnement des fenêtres dans macOS Sequoia était très attendue, mais le résultat final est quelque peu décevant. Apple aurait peut-être dû laisser mijoter cette fonctionnalité un peu plus longtemps…

Si cette solution était attendue depuis longtemps, et comme macOS est mon système d’exploitation quotidien, c’est un point d’irritation constant pour moi. L’accrochage de fenêtre dans macOS devait résoudre mon plus gros problème, mais maintenant que j’ai eu le temps de travailler avec au quotidien, il est clair qu’il y a encore du travail à faire.

C’est amusant, parce qu’Apple a la réputation de prendre des années pour ajouter des fonctionnalités mises au point par d’autres entreprises, mais la contrepartie est que vous obtenez la version raffinée et complète de cette fonctionnalité. Dans ce cas, je pense vraiment que l’accrochage de fenêtre pourrait attendre un peu plus longtemps.

Dans Windows 11, l’accrochage des fenêtres est tout simplement génial. La réactivité des fenêtres que vous faites glisser est fluide et intuitive. Malheureusement, avec le même moniteur, le même taux de rafraîchissement, la même souris et le même clavier, la version macOS de l’accrochage de fenêtre n’est pas, en fait, très rapide.

Comme vous le savez sans doute, avant cette nouvelle fonctionnalité, macOS disposait depuis des années d’une fonction très rudimentaire de fractionnement en plein écran. Il suffit de cliquer sur le bouton vert de plein écran et de le maintenir enfoncé pour sélectionner et relâcher l’option de partage 50/50.

Des options de disposition limitées dans macOS

Certes, l’intégration d’une solution native de redimensionnement des fenêtres est un progrès considérable. Fini la dépendance aux applications tierces pour imiter une fonctionnalité présente sur Windows depuis 2009 ! Cependant, après une utilisation quotidienne, force est de constater que la version macOS du redimensionnement des fenêtres manque de fluidité et d’intuitivité par rapport à Windows 11.

Malheureusement, le nouveau système de « mosaïque » de fenêtres laisse apparaître des marges inesthétiques, même lorsqu’elles sont désactivées dans les paramètres. De plus, la division en quatre fenêtres laisse un trou au centre de l’écran, ce qui est gênant pour les utilisateurs d’écrans ultra-larges.

Si vous allez dans « Bureau et Dock » sous Paramètres système, vous pouvez désactiver ces marges.

Cela fait une différence, mais ce n’est toujours pas joli, et je n’aime pas ce petit trou qu’il laisse au centre lorsque vous avez quatre fenêtres carrelées comme ça.

Apple propose un ensemble limité de dispositions prédéfinies pour le redimensionnement des fenêtres, ce qui peut être un avantage par rapport à la multitude d’options parfois confuses de Windows. Cependant, ces dispositions ne sont pas accessibles dans la section plein écran du menu, ce qui limite leur utilité.

Les applications tierces toujours utiles

Malgré ses limitations, le système de mosaïque de macOS Sequoia est fonctionnel et représente une amélioration par rapport à l’absence totale de solution native. Cependant, il n’est pas suffisamment performant pour remplacer les applications tierces comme Magnet, qui offrent un contrôle plus précis et la possibilité de redimensionner les fenêtres en colonnes, une fonctionnalité essentielle pour les utilisateurs d’écrans ultra-larges.

Fonctionnel, mais perfectible, il nécessite des améliorations pour rivaliser avec les solutions proposées par la concurrence. L’ajout d’un mode plein écran sans marges, d’une disposition en deux tiers et d’une meilleure fluidité serait bienvenu.