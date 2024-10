Adobe Content Authenticity : Protégez vos créations de l’IA générative

Adobe renforce son système Content Credentials pour aider les créateurs à protéger leurs œuvres et à lutter contre l’utilisation abusive de l’IA. Une nouvelle application Web gratuite, Adobe Content Authenticity, permettra d’appliquer facilement des informations de crédits aux images, vidéos et fichiers audio, et de les exclure des modèles d’IA générative.

L’application Web Adobe Content Authenticity basée sur Content Credentials permettra d’ajouter des métadonnées aux contenus, incluant le nom du créateur, son site Web et ses réseaux sociaux. Elle simplifiera également le processus d’exclusion des œuvres de l’entraînement des modèles d’IA, en proposant une alternative à la soumission individuelle de demandes à chaque fournisseur d’IA.

Cette application Web servira de plateforme centrale pour le système Content Credentials d’Adobe, qui permet d’intégrer des métadonnées infalsifiables aux contenus numériques pour identifier leurs créateurs et indiquer si des outils d’IA ont été utilisés. Adobe Content Authenticity s’intégrera aux modèles d’IA Firefly d’Adobe, ainsi qu’à Photoshop, Lightroom et d’autres applications Creative Cloud.

Surtout, elle permettra d’appliquer des Content Credentials à tout type de fichier image, vidéo et audio, et pas seulement aux contenus créés avec les applications Adobe.

Une petite bulle apparaîtra dans le coin du contenu si des informations d’identification de contenu ont été ajoutées. Les utilisateurs peuvent cliquer dessus pour voir les métadonnées jointes.

Protection contre l’IA générative

L’application Web Adobe Content Authenticity permettra également aux créateurs de définir des préférences pour empêcher l’utilisation de leurs œuvres par des modèles d’IA générative. Si les modèles d’Adobe ne sont entraînés que sur des contenus sous licence ou du domaine public, ces protections sont conçues pour être appliquées aux modèles d’autres entreprises, à condition qu’elles les prennent en charge.

Pour l’instant, seul Spawning, connu pour son outil « Have I Been Trained? », s’est engagé à soutenir cette fonctionnalité. Adobe travaille activement à promouvoir l’adoption de cette préférence à l’échelle de l’industrie.

Les balises d’attribution et de préférence IA seront plus difficiles à supprimer grâce à une combinaison d’empreintes numériques, de filigranes invisibles et de métadonnées cryptographiques, qui permettent de restaurer les Content Credentials même en cas de capture d’écran.

Adobe Content Authenticity se dote d’un outil d’inspection pour une meilleure transparence

Adobe Content Authenticity inclura un outil d’inspection pour récupérer et afficher les Content Credentials et l’historique des modifications d’un contenu. Une extension Content Authenticity pour Google Chrome, lancée en version bêta, permettra également d’inspecter le contenu directement sur une page web.

Adobe Content Authenticity sera lancée en version bêta publique au premier trimestre 2025. Elle nécessitera un compte Adobe gratuit, mais aucun abonnement payant.

Un système volontaire, mais prometteur

Malgré le caractère volontaire du système Content Credentials, Adobe a réussi à rallier 3 700 entreprises et organisations à son initiative Content Authenticity. Le succès de ce système dépendra de sa capacité à être adopté par un large éventail d’entreprises technologiques et d’IA.

Avec cette mise à jour majeure, Adobe offre aux créateurs des outils puissants pour protéger leurs œuvres et contrôler leur utilisation par l’IA. L’application web Content Credentials pourrait bien devenir un outil essentiel pour les créateurs à l’ère de l’IA générative.