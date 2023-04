Les Chrome Apps sur votre Chromebook sont enfin sur le point d’être remplacés par des PWA

Les Chrome Apps sur votre Chromebook sont enfin sur le point d’être remplacés par des Progressive Web Apps (PWA), avec la dernière version stable de Chrome 112 comme point de départ.

Il s’agit d’une initiative de près de 5 ans, et ce changement apporte quelques avantages notables.

Les Chrome Apps (et par extension, le Chrome Web Store) existent depuis plus de 10 ans, croyez-le ou non, installant des applications, des extensions et des thèmes pour des millions d’utilisateurs sur le navigateur Google Chrome. La plupart des utilisateurs de Chromebook détestaient les applications trouvées dans le Chrome Web Store, car nombre d’entre elles (telles que Zoom, Pocket, Skype, etc.) étaient des sites Web offrant moins de fonctionnalités que leurs homologues mobiles et moins de prise en charge inter-appareils (les applications ne s’adaptant pas correctement à une tablette ou à un ordinateur portable, par exemple).

Les Chrome Apps étaient également réputées pour ne recevoir que peu ou pas de support de la part de leurs éditeurs, ce qui entraînait des problèmes de fiabilité et de compatibilité.

Avec les PWA, qui sont essentiellement des versions plus avancées des Chrome Apps, presque tous les inconvénients des Chrome Apps sont annulés. Les PWA fonctionnent techniquement comme un site Web, mais imitent leur application mobile native, avec la plupart, voire la totalité, de ses fonctionnalités. Les PWA sont plus modulables en fonction de la taille de l’écran. Autre avantage : les PWA, comme les applications mobiles, sont maintenues par les développeurs. Les mises à jour sont donc automatiques et les utilisateurs n’ont pas besoin de se rendre sur le Web Store pour les obtenir.

Google a commencé à supprimer progressivement la prise en charge des Chrome Apps en 2020. Avec Chrome 112, les applications disparaissent pour de bon, du moins sur les ordinateurs de bureau, tandis que les utilisateurs de ChromeOS auront jusqu’à janvier 2025 pour trouver des applications de remplacement. Les nouvelles versions 112.0.5615.49 (Linux et Mac) et 112.0.5615.49/50 (Windows) seront disponibles dans les prochains jours.