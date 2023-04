Google lance l’archivage automatique pour Android afin d’économiser de l’espace

Cela signifie que les utilisateurs peuvent conserver leurs applications sans encombrer leur appareil, et que les développeurs peuvent bénéficier d’une réduction des désinstallations et d’une meilleure rétention des applications.

Grâce à l’archivage automatique, les applications peu utilisées peuvent être partiellement supprimées de votre appareil, ce qui vous permet d’économiser de l’espace de stockage tout en préservant l’icône de l’application et vos données personnelles. Lorsque vous souhaitez utiliser à nouveau l’application, il vous suffit de la télécharger à nouveau et de reprendre là où vous vous étiez arrêté, pour autant que l’application soit toujours disponible sur Google Play.