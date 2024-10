Chromebook : la touche magique d’IA qui simplifie votre quotidien

Google remanie le clavier des Chromebooks en introduisant un « bouton d’insertion rapide », conçu pour donner un accès immédiat à certaines des dernières fonctionnalités d’intelligence artificielle de Google.

En effet, cette nouvelle touche « Insertion rapide » s’avère être un bouton multifonction pour accéder rapidement aux emojis, caractères spéciaux, contenus générés par l’IA et bien plus encore. Cette innovation rappelle la touche Copilot récemment déployée sur certains ordinateurs portables Windows.

Sur la plupart des claviers Chromebook actuels, la touche Lanceur, située à l’emplacement de la touche Caps Lock sur un clavier PC classique, ouvre le lanceur de recherche. Sur certains Chromebooks, cette touche sera remplacée par la nouvelle touche Insertion rapide, à commencer par le prochain Samsung Galaxy Chromebook Plus. La touche est représentée par un symbole « + » à l’intérieur d’un losange, avec la fonction Caps Lock activée en maintenant la touche Maj enfoncée.

Google explique dans un article de blog : « La nouvelle touche Insertion rapide apporte une aide instantanée là où vous en avez besoin. Besoin d’aide pour modifier ce que vous écrivez, ajouter un lien URL ou simplement trouver l’emoji ou le GIF parfait ? D’une simple pression sur le bouton Insertion rapide du clavier, un menu vous donne instantanément accès à tout ce dont vous pourriez avoir besoin ».

Un menu contextuel riche en fonctionnalités

En appuyant sur la touche, un menu contextuel s’ouvre avec des options pour insérer la date actuelle, un emoji, des sites web récemment ouverts (sous forme de liens), un fichier de Google Drive ou du contenu généré par l’IA avec la fonction « Aide à la rédaction » de Google. Il y a également un raccourci pour activer le verrouillage des majuscules, sans doute pour tous ceux qui appuient sur cette touche en s’attendant à la fonctionnalité typique d’un PC.

Le menu dispose également d’un champ de recherche, de sorte que dans la plupart des cas, vous n’aurez probablement pas besoin de déplacer vos mains du clavier.

Microsoft a également récemment mis à jour la disposition du clavier de certains ordinateurs portables Windows, en ajoutant une touche Copilot qui ouvre le chatbot IA Copilot de Microsoft (et cette action sera bientôt officiellement personnalisable). Ces deux touches incitent les utilisateurs à essayer les fonctionnalités d’IA, mais la mise en œuvre de Google offre au moins d’autres fonctionnalités, tandis que la touche de Microsoft n’est qu’un raccourci pour ouvrir Copilot.

Déploiement progressif sur le Chromebook

La nouvelle touche Insertion rapide fera ses débuts sur le Galaxy Chromebook Plus, mais les Chromebooks plus anciens pourront bientôt l’utiliser en appuyant simultanément sur la touche Lanceur (symbole de la loupe) et la touche F. Google indique que la touche sera intégrée à d’autres ordinateurs portables Chromebook Plus à l’avenir.

Le bouton d’insertion rapide s’ajoute à une série d’autres fonctions d’intelligence artificielle qui seront déployées à partir de ce mois-ci sur la gamme premium Chromebook Plus de Google. Il y a « Aidez-moi à lire », qui résume ce que vous lisez ; Traduction instantannée, qui crée des sous-titres traduits en temps réel dans plus de 100 langues ; et l’application Enregistreur, qui peut créer des transcriptions de conférences, d’interviews ou de conversations.

Welcome Recap, qui arrive sur tous les Chromebooks, est peut-être la fonctionnalité la plus intéressante du déploiement. Lorsque vous rallumez le système, il vous donne un aperçu de ce que vous étiez en train de faire avant de vous déconnecter. Welcome Recap fonctionne sur tous les appareils et propose des suggestions telles que des rappels pour « votre prochain appel vidéo, un accès rapide à un fichier récemment ouvert ou une suggestion cliquable pour terminer un article commencé sur votre téléphone Android ou iOS ». Si, comme moi, vous avez tendance à accumuler les onglets, cette fonctionnalité peut s’avérer très utile.