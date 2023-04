by

Le Pixel 7a arriverait avec une nouvelle option de stockage et de nouveaux coloris

L’annonce du futur smartphone abordable Pixel 7a de Google lors de sa conférence I/O en mai approche à grands pas et Big G pourrait avoir décidé de bousculer les choses par rapport au Pixel 6a en proposant plus de couleurs et d’options de stockage que jamais pour sa gamme de smartphones abordables.

Alors que les fuites initiales prévoyaient que les teintes Arctic Blue, Carbon, Cotton seraient disponibles comme couches de peinture pour le Pixel 7a, une fuite affirme maintenant que le smartphone sera disponible dans pas moins de 5 coloris au lancement, avec quelques noms amusants : Crispy Kale, Mayo Cream, Dinuguan Black, Vibrant Ube et Tide Orange.

L’appellation même des couleurs a pour thème principal la nourriture et il peut s’agir de versions localisées du smartphone. Quoi qu’il en soit, nous devrions nous attendre à davantage de couleurs dans les versions du Pixel 7a au moment du lancement.

Versions de stockage du Pixel 7a

La même fuite affirme également que, pour la première fois, les acheteurs du Pixel 7a se verront proposer plus d’options de stockage. La gamme de smartphones abordables de Google se contente généralement de 128 Go de stockage, mais cette fois-ci pourrait être différente.

Google proposerait également un modèle Pixel 7a de 256 Go, pour la première fois sur sa série A de smartphones abordables. Il pourrait ainsi élargir à la fois les options de couleur, et les versions de stockage de ce qui trouvera sans aucun doute une place de choix dans le classement des meilleurs smartphones 5G à petit budget pour 2023. Pour rappel, le prix du Pixel 7a devrait débuter à moins de 500 dollars et inclure les spécifications suivantes :