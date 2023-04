Samsung pourrait dévoiler sa nouvelle génération de Galaxy SmartTag et de Galaxy Buds 3 cette année

D’après le rapport, il semblerait que la seconde génération du Galaxy SmartTag soit améliorée sur tous les plans. Il semblerait que le tracker ait une plus grande portée sans fil que son prédécesseur . L’appareil serait également doté de fonctions de sécurité améliorées afin d’empêcher tout suivi non autorisé. Il s’agit là d’un changement bienvenu, car le tracker d’origine était doté d’une fonction limitée de lutte contre le harcèlement. En outre, l’appareil pourrait être doté d’une batterie plus durable .

Pour ceux qui l’ignorent, le SmartTag de Samsung est arrivé sur le marché plusieurs mois avant le AirTag d’Apple . Alors que les AirTags d’Apple se sont vendus pour plus d’un milliard de dollars en décembre 2022, les données concernant les expéditions et les chiffres de vente des SmartTags de Samsung sont difficiles à obtenir. Avec sa nouvelle génération de SmartTags, Samsung espère changer tout cela.