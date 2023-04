La Galaxy Watch 6 pourrait être dotée d’un écran plus grand

Les smartwatches de Samsung ont parcouru un long chemin au cours des deux dernières années en termes de fonctionnalité et de popularité. Elles ne sont peut-être pas aussi courantes que les Apple Watch de la société de Cupertino, mais les wearables de la firme coréenne font partie des meilleures smartwatches pour les amateurs d’Android en 2023.

Cependant, les plus récentes Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro de Samsung ont maintenant plus de 6 mois, ce qui signifie que nous attendons naturellement avec impatience leurs successeures. Aujourd’hui, nous avons reçu l’une des premières informations concernant la future série Galaxy Watch 6 de Samsung.

Selon le populaire Ice Universe, la prochaine itération de la Galaxy Watch, la Galaxy Watch 6 donc, présentera une amélioration considérable (littéralement), à savoir une augmentation de « la taille de l’écran du cadran à 1,47 pouce ».

En outre, il affirme que la « résolution a également été améliorée en conséquence » et que « la proportion de l’écran a enfin été améliorée ». Cette information a été communiquée pour la première fois dans un tweet.

100% confirmed, Exclusive: The Samsung Galaxy Watch 6 has increased the screen size of the dial to 1.47 inches, and the resolution has also been correspondingly improved, which means that the screen proportion has finally been improved. —Ice universe (@UniverseIce) April 4, 2023

Par la suite, Ice Universe a précisé que cette fuite concernait la Galaxy Watch 6 Classic. On ne sait pas encore si des changements analogues seront apportés à la version Pro. Pour rappel, le modèle classique actuel se décline en deux tailles : 40 mm et 44 mm. Le premier modèle est doté d’un écran de 1,2 pouce, tandis que le second est doté d’un écran de 1,4 pouce.

Un lancement aux côtés de la nouvelle série Galaxy Z

Selon la plupart des rapports, Samsung présentera ses nouveaux wearables au mois d’août lors de son événement annuel Galaxy Unpacked dédié à la série Galaxy Z. Cela signifie que les smartwatches seront très probablement lancées aux côtés du Galaxy Z Fold 5 et du Galaxy Z Flip 5.

Nous nous attendons à un certain nombre de changements supplémentaires au-delà de l’augmentation de la taille de l’écran. Il s’agit notamment de l’adoption d’un design d’écran incurvé et du retour possible de la bague tournante, l’une des caractéristiques de la gamme Galaxy Watch que Samsung a délaissées l’année dernière.