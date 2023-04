Microsoft annonce une station d’accueil Surface Thunderbolt 4 qui se connecte en USB-C

Microsoft vient de dévoiler officiellement une station d’accueil Surface Thunderbolt 4. Les ordinateurs portables offrent un équilibre unique entre productivité et portabilité, avec des processeurs modernes et efficaces, et offrent des performances impressionnantes dans un format compact. La gamme Surface de Microsoft contient peut-être certains des meilleurs exemples d’appareils portables axés sur la productivité dans le monde Windows, même si l’accent mis sur la portabilité et le design oblige à faire certains compromis qui irritent les utilisateurs avertis.

Les stations d’accueil pour ordinateurs portables permettent de remédier à certains des principaux défauts des ordinateurs portables, et la nouvelle station d’accueil Surface Thunderbolt 4 de Microsoft y parvient aussi bien qu’on peut l’espérer. La nouvelle station d’accueil apporte des ports USB supplémentaires — de type C et de type A — qui font cruellement défaut à tous les appareils mobiles Surface de Microsoft, ainsi qu’un port Ethernet 2,5 Gigabits pour ceux qui se préoccupent de la stabilité et de la sécurité de la connexion.

En plus d’élargir votre sélection de ports, la station d’accueil Surface Thunderbolt 4 peut fournir jusqu’à 96 W à l’ordinateur portable connecté par le câble USB Type-C compatible Thunderbolt 4, ce qui signifie que les propriétaires de tous les appareils mobiles Surface, à l’exception des plus puissants, peuvent utiliser la station d’accueil dans le cadre d’une solution à câble unique.

La station d’accueil Surface Thunderbolt 4 de Microsoft comprend un total de trois ports USB Type-C Thunderbolt 4, trois ports USB 3.1 Gen 2 Type-A, une prise Ethernet 2,5 Gigabits et une prise casque de 3,5 mm.

Grâce aux ports Thunderbolt 4 disponibles, les utilisateurs de la station d’accueil peuvent connecter jusqu’à deux moniteurs 4K fonctionnant jusqu’à 60 Hz. Les vitesses de transfert de données de 40 Gb/s sur les disques Thunderbolt permettent de décharger rapidement et facilement de grandes quantités de données, ce qui rend une station d’accueil comme celle-ci idéale pour les créatifs.

Un prix assez élevé

La station d’accueil Thunderbolt 4 comporte également quelques touches agréables. Les bosses au-dessus des ports montés à l’arrière aident les utilisateurs à trouver rapidement les ports et conviennent aux personnes à mobilité réduite ou malvoyantes. L’écrou à vis pour les supports de bureau et la capacité de réveil sur entrée du Thunderbolt 4 permettent de configurer un poste de travail approprié autour de la station d’accueil. Bien que la station d’accueil Thunderbolt 4 soit conçue pour les appareils dotés de ports Thunderbolt 4, comme les Surface Pro 8, Surface Laptop Studio et Surface Laptop 5, elle fonctionnera également en USB 4 avec les appareils dotés d’anciens ports USB Type-C.

La station d’accueil Microsoft Surface Thunderbolt 4 est disponible auprès de Microsoft au prix de 365,99 euros.