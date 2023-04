Nearby Share d’Android pour Windows est désormais disponible en version bêta

by

Google a lancé Nearby Share Beta pour Windows, une nouvelle application qui permet de partager facilement des fichiers entre des appareils Android et des PC Windows. L’application a été présentée pour la première fois en 2020 comme un moyen rapide et facile de partager des fichiers entre vos propres appareils et avec des amis proches.

Priya Samnerkar, Senior Product Manager, Android, a déclaré à propos de cette annonce :

En tant que version bêta, Nearby Share pour les PC Windows prend en charge le partage de contenu avec les smartphones et tablettes Android. Au fur et à mesure que nous affinons l’expérience et que nous recevons vos commentaires, nous étendrons la prise en charge officielle au partage de contenu avec d’autres appareils de l’écosystème Google. Qu’il s’agisse de partager une photo, un lien ou un document, Nearby Share peut vous aider de bien des façons tout au long de votre journée.

Google indique que les quelque 3 milliards d’appareils Android actifs peuvent utiliser Nearby Share pour envoyer et recevoir rapidement du contenu entre téléphones, tablettes et Chromebooks Android.

Avec Nearby Share Beta, l’envoi de fichiers depuis votre PC Windows vers votre appareil Android à proximité se fait sans effort.

L’application s’exécute en arrière-plan, ce qui vous évite de la laisser ouverte sur votre bureau

Vous pouvez envoyer des photos, des vidéos et des documents en les faisant glisser dans l’application ou en sélectionnant « Envoyer avec Nearby Share » dans le menu contextuel

Une liste des appareils Android à proximité s’affiche et vous pouvez sélectionner ceux avec lesquels vous souhaitez partager

Pour envoyer des fichiers de votre appareil Android à votre ordinateur à l’aide de Nearby Share Beta :

Assurez-vous que l’application fonctionne sur votre PC

Appuyez sur « Partager » sur le contenu que vous souhaitez envoyer.

Sélectionnez votre ordinateur dans la liste des appareils disponibles

Disponibilité

Google a annoncé que Nearby Share Beta pour Windows est désormais disponible en France et dans certaines régions du monde. Toutefois, les appareils ARM ne sont pas pris en charge. Pour commencer, installez Nearby Share Beta pour Windows sur votre PC depuis ce lien.