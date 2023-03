Microsoft explore déjà les publicités pour le chatbot Bing Chat

C’est le moment que nous attendions tous : les publicités arrivent sur le chatbot de Bing, alimenté par l’IA de GPT-4. Mais ces résultats sponsorisés sont encore en phase expérimentale. Rien n’est donc définitif, du moins pour l’instant.

Bing Chat de Microsoft a soulevé des questions difficiles sur l’avenir de la publicité sur un Internet où les chatbots dotés d’une intelligence artificielle récupèrent le contenu des éditeurs et le réorganisent pour les utilisateurs, ce qui semble exclure complètement la source de l’information. Il n’existe pas encore de réponse claire à ce problème naissant, mais Microsoft s’est empressé de proposer une solution — ou, du moins, un premier pas vers une solution : des publicités intégrées à son outil d’intelligence artificielle Bing Chat.

Dans son état actuel, Bing Chat propose des références pour les sources d’information qu’il présente, mais il reste à voir si cela suffira à satisfaire les créateurs de contenu. La grande question est de savoir si suffisamment d’utilisateurs de Bing Chat cliqueront sur ces références ou si, ayant reçu l’information qu’ils voulaient, ils passeront simplement à leur prochain intérêt, privant ainsi le site Web de ces clics et de ces vues publicitaires. Le partage des revenus est un moyen évident de résoudre ce problème, mais il faut pour cela que les publicités soient visibles par les utilisateurs, même s’ils ne dépassent jamais le chatbot de Bing.

Dans un article de blog publié le 29 mars, Microsoft a abordé les thèmes de l’augmentation du trafic et de la « valeur » globale pour les éditeurs en relation avec Bing Chat.

L’entreprise reconnaît le rôle que jouent les éditeurs dans la création de contenu et l’importance vitale des publicités, qui financent les salaires de ceux qui se trouvent derrière les sites Web. La société affirme qu’elle s’est fixée comme « objectif principal » de « générer plus de trafic vers les éditeurs dans ce nouveau monde de la recherche ».

Bien entendu, le chiffre d’affaires est une préoccupation majeure, et c’est là que le deuxième objectif entre en jeu. Microsoft affirme qu’elle travaille sur « l’avenir de la publicité » dans le cadre d’un Internet dominé par l’IA. Comment va-t-elle s’y prendre ? Deux possibilités ont été évoquées : l’affichage de plusieurs liens d’éditeurs lorsque l’utilisateur survole une référence, et un accord de partage des revenus avec les éditeurs qui pourraient, entre autres, impliquer l’insertion de publicités dans le chatbot. Dans l’exemple fourni par Microsoft — qui n’est pour l’instant qu’une idée — les revenus seraient partagés avec les éditeurs dont le contenu a été utilisé pour générer la réponse pour l’utilisateur. La réponse sponsorisée apparaît dans une petite boîte « Ad », qui fournit un lien à ses utilisateurs. Cela ressemble à la façon dont Bing ou d’autres moteurs de recherche comme Google affichent des publicités dans les résultats de recherche.

Bing Chat now has Ads!

It’s going to be fascinating to see how the unit economics of Ads in language models will unfold and affect search advertising.

1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP

—Deedy (@debarghya_das) March 29, 2023