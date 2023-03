Vous pouvez enfin utiliser WhatsApp sur 4 appareils différents

L’année dernière, WhatsApp a introduit la prise en charge de multiples appareils pour vous permettre de l’utiliser également sur d’autres appareils. Cette fonctionnalité très pratique est aujourd’hui améliorée puisqu’elle permet enfin de relier jusqu’à quatre appareils à un seul compte WhatsApp. Le plus intéressant, c’est que cette configuration fonctionnera même lorsque l’appareil principal est hors ligne.

WhatsApp, par le biais d’un récent tweet, a révélé que vous pourrez désormais utiliser WhatsApp sur 4 appareils différents, comme un ordinateur portable, un PC ou une tablette, en plus de votre smartphone. Une fois que plusieurs appareils sont reliés, vous pouvez facilement maintenir le flux des conversations sans aucun problème.

No charger, no problem. Now you can link WhatsApp to up to 4 devices so your chats stay synced, encrypted, and flowing even after your phone goes offline 🖥️ 📲

— WhatsApp (@WhatsApp) March 23, 2023