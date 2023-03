Apple lance Apple Pay Later aux États-Unis

Apple a déclaré avoir commencé à inviter certains utilisateurs à accéder à une version preview d’Apple Pay Later aux États-Unis, et prévoit de la proposer à tous les utilisateurs éligibles dans les mois à venir.

Apple Pay Later est activé par le biais du programme Mastercard Installments. Goldman Sachs est l’émetteur du justificatif de paiement Mastercard utilisé pour effectuer les achats Apple Pay Later.