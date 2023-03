Google et Replit s’associent pour créer un concurrent de GitHub alimenté par l’IA

La plateforme de développement de logiciels sur le cloud comptant 20 millions d’utilisateurs, Replit, a annoncé un nouveau partenariat stratégique avec Google Cloud qui permettra à ses développeurs d’accéder à l’infrastructure, aux services et aux modèles de base de Google pour l’IA générative.

Ce partenariat permettra également aux développeurs de Google Cloud et de Workspace d’utiliser la plateforme d’édition de code collaborative de Replit, qui leur permet de créer et de partager des applications en ligne.

Ce partenariat reflète l’engagement de Google Cloud à construire un écosystème ouvert pour l’IA capable de générer du code. Pour Replit, ce partenariat est la prochaine étape vers son objectif d’autonomiser un milliard de créateurs de logiciels.

L’annonce intervient une semaine après que Github a annoncé le lancement de Copilot X, une version améliorée de sa plateforme de développement logiciel pilotée par l’IA qui adopte le dernier modèle GPT-4 d’OpenAI, et étend les capacités de Copilot, en ajoutant des fonctions de chat et de voix et en permettant aux développeurs d’obtenir des réponses instantanées aux questions qu’ils se posent au sujet de leurs projets.

Cela ouvre la voie à une bataille entre Microsoft (qui possède GitHub et est un investisseur stratégique dans OpenAI) et Google pour déterminer quelle entreprise peut fournir la plateforme et les outils les plus attrayants pour les développeurs de logiciels.

We’re teaming up with @googlecloud. Replit’s 20M+ developers will get Google Cloud services, infrastructure, and foundation models. Idea to live software on Replit just got even faster. pic.twitter.com/DMu48L0gLK — Replit ⠕ (@Replit) March 28, 2023

Créer et lancer des applications en quelques secondes avec Replit

Replit indique que son application Ghostwriter utilisera les modèles de langage de Google pour suggérer des blocs de code, compléter des programmes et répondre instantanément aux questions des développeurs. Selon l’entreprise, plus de 30 % du code écrit par les développeurs à l’aide de Ghostwriter est généré par l’IA. Les modèles de langage les plus avancés peuvent générer des programmes complets à l’aide de simples invites en langage naturel, ce qui permet de créer des sites Web complets en quelques minutes sans aucune expérience en matière de codage.

Cependant, même les modèles de langage les plus puissants ne peuvent pas exécuter de code eux-mêmes. Les modèles qui fonctionnent comme des chatbots autonomes ne disposent pas du contexte d’un projet. Ils obligent les développeurs à copier et à coller le code de l’environnement de développement à l’application de dialogue en ligne, ce qui est source d’inefficacité. Les modèles ne savent pas non plus comment atteindre l’objectif d’un développeur ou exécuter un programme dans l’environnement de développement intégré.

Le futur du développement ?

Tant que les modèles de langage ne seront pas intégrés dans les environnements de développement, l’avenir imaginé par le directeur général de Replit, Amjad Masad, dans lequel l’IA aide les non-développeurs à devenir des développeurs, transforme les ingénieurs logiciels en « ingénieurs 10X » hyperproductifs et permet de multiplier par 1 000 la productivité des logiciels complexes, restera hors de portée.

L’avenir du développement de logiciels pourrait bien dépendre de la capacité de l’IA à écrire du code.